¡ÚRIZIN¡ÛBDÀï»Î¡¦¥¸¥ç¥êー¡¢°²ß·ÎµÀ¿¤ò25ÉÃ¡È¥¢ー¥à¥ÐーÁò¡É¡¡»Õ¾¢¡¦°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤â´¶¶Ë¤Þ¤ë
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Âè1»î¹ç¤Ï¥¸¥ç¥êー¤¬1¥é¥¦¥ó¥É25ÉÃ°ìËÜ¾¡¤Á¡Ê¥¢ー¥à¥Ðー¡Ë¤Ç°²ß·ÎµÀ¿¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¢£¡Ö5Ç¯±Û¤·¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
BreakingDown¡ÊBD¡Ë¤ËÂÐ¤·ÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿°²ß·ÎµÀ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢BD¤Î»ÉµÒ¡¦¥¸¥ç¥êー¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥¸¥ç¥êー¤¬º¸±¦¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢ÂÎ¤ò´¬¤ÉÕ¤±¤ë¡£Â¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤é°²ß·¤Îº¸ÏÓ¤òÊá¤é¤¨¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¥¢ー¥à¥Ðー¤ò¶Ë¤á¤¿¡£°²ß·¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¡¢¤ï¤º¤«25ÉÃ¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿¥¸¥ç¥êー¤Ï¡Ö5Ç¯±Û¤·¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂÔË¾¤ÎRIZIN½é»²Àï½é¾¡Íø¤Ë´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¥¸¥ç¥êー¤Î¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Ç¹æµã¤¹¤ë¡È»Õ¾¢¡É°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤ÎÉ½¾ð¤ò¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¸¥ç¥êー¤Ï2024Ç¯6·î¤ÎBreakingDown12¤Ë»²Àï¤·¡¢RIZIN¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡¦YUSHI¤Ë1¥é¥¦¥ó¥ÉKO¾¡¤Á¡£Â³¤¯º£Ç¯3·î¤ÎÉÚß·ÂçÃÒÀï¤Ç¤ÏKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢7·î¤Î½©¸µÍ¥»ÖÀï¤òÈ½Äê¤Ç¾¡Íø¤·¡¢º£²ó¤¬RIZIN½é»²Àï¤À¤Ã¤¿¡£