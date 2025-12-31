¡È¤ªÌßÂç¹¥¤¡É´öÅÄ¤ê¤é¡Ö»°¤¬Æü¤Ç¤¹¤´¤¯¥Ö¥¯¥Ö¥¯¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
²Î¼ê¤Î´öÅÄ¤ê¤é¤¬¡¢NHK¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¤ªÌß¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡Ö»°¤¬Æü¤Ç¤¹¤´¤¯¥Ö¥¯¥Ö¥¯¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤¿´öÅÄ¤ê¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Öµ¢¾Ê¤·¤¿¤éÉ¬¤º¤ä¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬½Ð¤ë¡£
´öÅÄ¤Ï¡Ö¤ª»¨¼Ñ¡¢¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¡Ä¡Ä¡¢¤ª»¨¼Ñ¤Ï¤ª¾ßÌý¤Î´¶¤¸¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÇòÌ£Á¹¤Î´¶¤¸¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Ã¤Á¤âÆü¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÇòÌ£Á¹¤ÎÊý¤Ë¤Ï´Ý¤¤¤ªÌß¤Ç¡¢¾ßÌý¤ÎÊý¤Ï»Í³Ñ¤¤¤ªÌß¤Ç¡£¤ï¤ê¤È¥È¥í¥È¥í·Ï¤Ç¡×¤È²óÅú¡£
¤µ¤é¤Ë´öÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÌß¤ÏÉ¬¤º5¸Ä°Ê¾å¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¤ªÌßÂç¹¥¤¤Ç¡¢»°¤¬Æü¤Ç¤¹¤´¤¯¥Ö¥¯¥Ö¥¯¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
