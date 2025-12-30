NTTドコモは、映像配信サービス「Lemino」で、2025年1月1日～10月31日に配信した作品を対象にユニークユーザー数を集計した「2025年 Lemino年間ランキング」を発表した。

「Lemino」が2025年の年間ランキングを発表

年間ランキングで1位となったのは、ボクシングの「トリプル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ」、2位は同じくボクシングの「世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs キム・イェジュン」、3位にサッカーの「2025 JリーグYBC ルヴァンカップ」がランクインした。

プレゼントキャンペーン

総合ランキング（1位～10位） 1位.NTTドコモ presents Lemino BOXING トリプル世界タイトルマッチ井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ 2位.NTTドコモ presents Lemino BOXING 世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs キム・イェジュン 3位.2025ＪリーグYBCルヴァンカップ 4位.NAOYA INOUE -NO LIMITS- 井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ 5位.Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～ ＜ディレクターズカット版＞ 6位.PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 7位.情事と事情 8位.わたしの完璧な秘書 9位.PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 10位.明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025「横浜F・マリノス vs リヴァプールFC」

Leminoプレミアム会員を対象に、プレゼントキャンペーンを開催する。キャンペーン期間は12月15日～1月15日11時59分まで。

キャンペーンは8コースの中から1つを選んでエントリーする。プレゼント応募口数はLeminoのコンテンツ視聴数によって応募口数が増え、最大で100倍となる。

最大倍率の100倍は、50エピソード視聴に加え、「2025 SBS歌謡大典」と「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の視聴が条件となる。

プレゼントキャンペーン コース詳細 井上尚弥選手 直筆サイン入りキャップコース：3名 2025 SBS歌謡大典 アーティストサイン入りグッズコース：5名 アニメサイン入りグッズコース：3名 中国ドラマグッズコース：3名 「今日もふたり、スキップで」ポスターコース：5名 「飛鳥クリニックは今日も雨」ポスターコース：5名 洋画グッズコース：8名 ワーナー・ブラザースグッズコース：5名