¶ðÂç¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦ÁªÈ´¤Î¿·ÆþÀ¸18¿Í¤òÈ¯É½
¡¡ÅìÅÔÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ2Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¶ðÂç¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦ÁªÈ´¤Ë¤è¤ë¿·ÆþÀ¸18¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×U-18¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÁÏÀ®´Û¤Î¿¹²¼æÆÂÀÅê¼ê¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤ÏºÇÂ®149¥¥í¤ò¸Ø¤ë±¦ÏÓ¡£170¥»¥ó¥Á¤È·è¤·¤ÆÂçÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ñ¥Ê¥ÞÀï¤Ç8²óÅÓÃæ1°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âº£²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²Æì¾°³Ø¤ÎÈæ²ÅÂçÅÐÆâÌî¼ê¡¢À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤«¤é¤Ï»³²¼¹Òµ±Êá¼ê¡¢º´Æ£¿ÎÆâÌî¼ê¡¢±ü½Ù¿Î³°Ìî¼ê¤é¤¬Æþ³Ø¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë