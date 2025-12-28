Mrs. GREEN APPLEの公式SNSにて、雑誌『音楽と人』8月号の撮影ビハインド映像が公開された。

【動画＆画像】Mrs. GREEN APPLE『音楽と人』撮影ビハインド映像／表紙ビジュアル

■様々な表情やポーズを披露するMrs. GREEN APPLE

今回の撮影では、デザイン違いのグレーのセットアップに身を包んだ、統一感のある装いが印象的だ。

大森元貴は柔らかな質感のセットアップを着こなし、力の抜けた表情と落ち着いた佇まいで中央に立つ。一方、若井滉斗は刺繍が施されたジャケットをさらりと羽織り、装いにさりげない華やかさをプラス。藤澤涼架は淡いブルーのヘアカラーが映えるスタイルで、全体のトーンに軽やかなアクセントを添えている。

背景はシンプルで、衣装や表情がより際立つ構成。肩を寄せ合ったり、大森がヒールの高いストラップサンダルのまま脚を上げる大胆な動きを見せたりと、遊び心のあるポージングが随所に見られる。

3人が自然に寄り添う姿からは、長年活動をともにしてきた信頼関係と、リラックスした空気感が伝わってくる。

撮影の裏側が垣間見られるビハインド映像に、SNSでは「もっくんめっちゃ高いヒール履いてる」「3人ともビジュ最高」「大森さんさすがの体幹」「ポーズすごっ」「もっくんの前髪ありが好きすぎる」「仲良しミセス3兄弟」といった声が寄せられている。

■Mrs. GREEN APPLE『音楽と人』表紙ビジュアル