床はロボット、隅は手動。掃除の正解を1台に詰め込んだSwitchBotの3in1掃除機 #Amazonセール
本日2025年12月28日は、ロボット掃除機、スティック掃除機、集じんステーションが1つにまとまったSwitchBot（スイッチボット）の「K10+ Pro Combo」がお得に登場しています。
欲しい機能がすべて集約された3-in-1設計で、家事の負担が劇的に減ること間違いなしですよ！
■この記事で紹介している商品
1台3役の「K10+ Pro Combo」が69,999円で登場！ これさえあれば「掃除の死角」がなくなります
SwitchBot（スイッチボット）の「K10+ Pro Combo」が30％オフ。年末年始の大掃除から日常使いまで、幅広いシーンで活躍するアイテムが超特価で販売中。
ロボット掃除機・スティック掃除機・集じんステーションの3つを1台に集約した全部入りモデルです。
おうち空間をキレイに維持するには、こまめな掃除が必要不可欠。
しかし、現実は「毎日忙しくて掃除する気力がない」「家事と育児の両立はムリ！」という声が聞こえてきます。
それぞれ単体で買うよりも大幅にお得なこの機会に購入して、大変な掃除を任せよう！
コンパクト設計の「K10+ Pro」。小回りが利き、部屋の角やテーブルの下もスイスイお掃除
ロボット掃除機「K10+ Pro」は直径わずか24.8cm、高さは9.2cmとコンパクト。テーブルの下や家具の隙間など、手の届きにくい場所まで入り込んでゴミを収集してくれる優れモノ。
最大吸引力は3000Paとパワフル。カーペットの奥に入り込んだ微細なホコリもしっかり吸い込みます。
静音・標準・パワー・MAXモードと時間や場所に合わせて変更できるのもGOOD。
優秀なレーダーナビとPSD距離センサーを搭載。間取りを正確に把握して効率的なルートで動作しながら、障害物もしっかり回避しますよ。
吸引力最大20000Paのスティック掃除機と集じんステーション付き。充電やゴミ捨てもラクラクです
階段の段差、窓のサッシといった掃除に役立つのが「スティック掃除機」。1.17kgと軽量デザインで、気になる汚れをサッと掃除できますよ。
吸引力は驚きの最大20000Pa、バッテリー持続時間は最大41分。床用・2WAY隙間用、隙間用、布団用と4種類の付替えヘッドが付属しているのも嬉しいポイントです。
「集じんステーション」はロボット掃除機とスティック掃除機のゴミをダストパックへ自動で回収。
ダストパックは3Lと大容量で、約2ヶ月に1回のゴミ捨てでOK。掃除のたびにゴミ捨て不要で快適です。
両方の掃除機を置くだけで同時に充電。コンセントも1つで済むため、配線もスッキリしますよ。
なお、上記の表示価格は2025年12月28日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。
