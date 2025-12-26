◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 4団体統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBC同級2位 アラン・ピカソ（メキシコ）（2026年1月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の前日計量が26日、リヤド市内のホテルで行われ、出場10選手が一発クリアした。

世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）はリミットを200グラム下回る約55・1キロでパス。計量後には来年5月の東京ドームでは前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（27＝M・T）との対戦だけでなく、フェザー級に転級して日本人初の世界5階級制覇を狙う構想があると仰天発言した。

現地時間午後3時に公開された計量セレモニー後に所属ジムの大橋秀行会長（60）が取材対応。「もちろん（中谷戦に）魅力を感じているが挑戦を受けるよりも、挑戦したい気持ちがあるのも事実。本人の意思を尊重したい」と発言を認め「日本人初の世界5階級制覇も魅力。ここまでくるとモチベーションですよ。そこを大切にしたい」と話した。

井上がフェザー級での挑戦となった場合、来年5月の次々戦はあくまで世界挑戦が前提だという。同階級には28戦全勝23KOのWBO王者ラファエル・エスピノサ（31＝メキシコ）らが君臨するが「そこは全く考えていないが、誰とやっても面白いのかな」と話し「（来年5月まで）まだ時間はある。この試合（27日）で決めたい」と中谷にとっては“テストマッチ”となる可能性も示唆した。