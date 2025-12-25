HKT48¸µ¥á¥ó¥Ðー¡¢µð¿ÍÁª¼ê¤Èº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¹¬¤»ËþÅÀ¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î¥ê¥Á¥ãー¥É¤ò¤è¤í¤·¤¯¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÍò
¡¡HKT48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ðー¡¢³°±òÍÕ·î¡Ê26¡Ë¤¬12·î21Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Îº½Àî¥ê¥Á¥ãー¥É¡Ê26¡Ë¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº§°ùÆÏÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³°±ò¤È¥ê¥Á¥ãー¥É¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡£³°±ò¤Ï¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¡¢¥ê¥Á¥ãー¥É¤Ïº§°ùÆÏ¤ò»ý¤Á¸ý¸µ¤ò¤®¤å¤Ã¤È¤Ä¤°¤ó¤À¤ªÃãÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£³°±ò¤Ï¡Ö²Æì¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¡²þ¤á¤Æ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î¥ê¥Á¥ãー¥É¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö2¿Í¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£