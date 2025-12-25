「P's UPDATE」が取り上げた「ワイルドピッチ＆パスボール」

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeで公開中の「P’s UPDATE」。野球界の常識をアップデートする内容が話題の番組が22日、OBらをゲストに招き「エラー」について深掘り。中日OBの荒木雅博氏、ロッテコーチの西岡剛氏、元NPB記録員でセ・リーグ記録部長も務めた石井重夫氏がトークを展開した。

ヒットとエラーに並び評価の割れやすい判定、それが「ワイルドピッチ＆パスボール」だ。長年記録員を務めた石井氏は、「ワンバウンドの場合はワイルドピッチと判定することが多い」とし、サイン違いでボールが逸れた場合の判定は、その場の状況によると語った。

実際にワイルドピッチ、またはパスボールと判定された試合の映像を見ていくなかで、荒木氏と西岡氏も「これは捕れそうだけどな」「これは捕れないよ」「難しいな……」と困惑。守備の名手と呼ばれた2人から見ても、判断のしづらいプレーが多いようだ。

改めて判定基準を問われた石井氏は「基本的にはワンバウンド。ワンバウンドしたものでも、捕れるものもあるんですが、どこかで尺度をつけなければいけない」と、ワンバウンドしているかどうかが、判断の軸になってくると解説した。

暴投か捕逸か、どちらともとれるプレーが起きた際は、「ピッチャーの防御率に関わってくる」からと、石井氏はどちらかと言えばパスボールと判定していたという。荒木氏も「どちらかと言えばパスボールになっているなというのは薄々感じていた」と、現役時代に感じていた“配慮”に納得していた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）