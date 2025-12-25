JRA¤«¤é¿è¤Ê¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¡¡´¶Æ°¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ËÂçÀÜÀï¡¢°µ¾¡·à¡Ä¸ø¼°X¤¬ÍÇÏµÇ°Ì¾¥·¡¼¥ó¤Î¤Þ¤È¤áÆ°²è¤ò¸ø³«
2013Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤ò8ÇÏ¿Èº¹¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÃæ±û¶¥ÇÏ¤ÎÁí·è»»¡ÖÂè70²óÍÇÏµÇ°¡×¡ÊG1¡¢Ãæ»³¼Ç2500¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬12·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡ÊJRA¡Ë¸ø¼°X¤¬1ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£25Æü¤Ë²áµî¤ÎÍÇÏµÇ°¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿±ÇÁü¤òÅê¹Æ¡£¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¶·ã¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ª¥°¥ê¤Ë¥ª¥ë¥Õ¥§¡ÄJRA¸ø¼°X¤¬Åê¹Æ¤·¤¿ÍÇÏµÇ°Ì¾¥·¡¼¥ó±ÇÁü¤ò¸«¤ë
¡¡¿è¤Ê¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤À¡£JRA¸ø¼°X¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¿·¤¿¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤Èµ¤·¡¢²áµî69²ó¤«¤é5¤Ä¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸·Áª¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Î¹¶ËÉ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1990Ç¯¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤À¡£Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÍÇÏ¤ò²÷¾¡¡£17Ëü7779¿Í¤«¤é¤Î¡Ö¥ª¥°¥ê¡¦¥³¡¼¥ë¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°È¾å¤ÎÉðË¤¬±¦·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤º¤«4¥»¥ó¥Á·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿1999Ç¯¤Î¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼VS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡¢8ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡¤ò¼ý¤á¤¿2013Ç¯¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¡¢º£Ç¯11·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿2014Ç¯¤Î¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤Î°úÂà¥ì¡¼¥¹¡¢2023Ç¯¤Î¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÉü³èV¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ2Ê¬2ÉÃ¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ï´¶·ã¤·¤Æ¹æµã¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼«Á³¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´¶Æ°¤ÏÁ´¤¯¿§êô¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Æ°²è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶·ã¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë°î¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë²½Êª¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö¥É¥¦¥Ç¥¥¡¼¥¹°È¾åÉðË2023Ç¯¡¡¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×°È¾åÉðË1990Ç¯¡¡À¨¤¹¤®¤ë¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¡¢Ì¾ÇÏ¤ä°È¾å¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÈ¿±þ¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ4¡Ë¡¢ÊõÄÍµÇ°Í¥¾¡¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡Ê²´4¡Ë¡¢»©·î¾ÞÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´3¡Ë¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡Ê²´4¡Ë¤Ê¤É¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ÏJRAÇ¯´Ö¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï