¥É¥ë±ß¡¢£Î£Ù»þ´Ö¤Ë¤«¤±¤ÆÇã¤¤Ìá¤·¤ÎÅ¸³«¡¡³¤³°ÀªÃæ¿´¤Ë²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²üº¬¶¯¤¤¡á£Î£Ù°ÙÂØ½øÈ×
¡¡¤¤ç¤¦¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì¡¢¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþ»þ´Ö¤Ë°ì»þ£±£µ£µ±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£Î£Ù»þ´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ£±£µ£¶±ßÂæ¤ËÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¡£Á°Æü¤ÎÊÆ£Ç£Ä£Ð¤¬Í½ÁÛ³°¤Ë¶¯¤¤¿ô»ú¤È¤Ê¤ê¡¢£Æ£Ò£Â¤ÎÁá´üÍø²¼¤²´üÂÔ¤Ï¸åÂà¡£¤¿¤À¡¢¥É¥ë°Â¤ÎÆ°¤¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï£´·î¤Þ¤Ç¤ÎÍø²¼¤²³ÎÎ¨¤¬£¹£°¡óÉÕ¶á¤«¤é£·£µ¡óÄøÅÙ¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£
¡¡ËÜÆü¤Î£²£±ÆüÀþ¤¬£±£µ£µ¡¥£¹£°±ßÉÕ¶á¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤Î¿å½à¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Á¥ãー¥È¾å¤Î¥µ¥Ýー¥È¤È¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë£±£µ£´±ßÂæÈ¾¤Ð¤Î¿å½à¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¾õ¶·¡£²¼È´¤±¤ì¤Ð¡¢±ß¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÅª¤ËÇãÌá¤·¤ò¶¯¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏÁ°Æü¤ÏÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼õ¤±¤¿±ß¹â¤ÎÆ°¤¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦Ç¯Ëö¤È¤¤¤¦»þ´ü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄ´À°¤¬Ãæ¿´¡£¿·µ¬¥Þ¥Íー¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¥É¥ë±ß¤ÏºÆ¤Ó£±£¶£°±ß¤òÌÜ»Ø¤¹Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡²ðÆþ´ÑÂ¬¤òÇØ·Ê¤Ë±ß¤Ï²óÉü´ðÄ´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³¤³°ÀªÃæ¿´¤Ë²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü¤Ïº¬¶¯¤¤¤è¤¦¤À¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤«¤éÐªÎ¥¤·¤¿Æ°¤¤äÇ¯Ëö¤ÎÇö¾¦¤¤¤Ï¡¢²ðÆþ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë´Ä¶¤Ç¡¢µÙ²Ë¥·ー¥º¥óÃæ¤Ë¹ÔÆ°¤¬¼è¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÆüËÜ»þ´Ö£°»þ¤Î£Î£Ù¥«¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î´üÆüÅþÍè¤Ï¸½¹ÔÉÕ¶á¤Ë¤Ï´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
24Æü¡Ê¿å¡Ë
157.00¡Ê7.9²¯¥É¥ë¡Ë
158.00¡Ê5.9²¯¥É¥ë¡Ë
26Æü¡Ê¶â¡Ë
155.50¡Ê4.8²¯¥É¥ë¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡ËÜÆü¤Î£²£±ÆüÀþ¤¬£±£µ£µ¡¥£¹£°±ßÉÕ¶á¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤Î¿å½à¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Á¥ãー¥È¾å¤Î¥µ¥Ýー¥È¤È¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë£±£µ£´±ßÂæÈ¾¤Ð¤Î¿å½à¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¾õ¶·¡£²¼È´¤±¤ì¤Ð¡¢±ß¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÅª¤ËÇãÌá¤·¤ò¶¯¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏÁ°Æü¤ÏÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼õ¤±¤¿±ß¹â¤ÎÆ°¤¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦Ç¯Ëö¤È¤¤¤¦»þ´ü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄ´À°¤¬Ãæ¿´¡£¿·µ¬¥Þ¥Íー¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¥É¥ë±ß¤ÏºÆ¤Ó£±£¶£°±ß¤òÌÜ»Ø¤¹Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡²ðÆþ´ÑÂ¬¤òÇØ·Ê¤Ë±ß¤Ï²óÉü´ðÄ´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³¤³°ÀªÃæ¿´¤Ë²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü¤Ïº¬¶¯¤¤¤è¤¦¤À¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤«¤éÐªÎ¥¤·¤¿Æ°¤¤äÇ¯Ëö¤ÎÇö¾¦¤¤¤Ï¡¢²ðÆþ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë´Ä¶¤Ç¡¢µÙ²Ë¥·ー¥º¥óÃæ¤Ë¹ÔÆ°¤¬¼è¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÆüËÜ»þ´Ö£°»þ¤Î£Î£Ù¥«¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î´üÆüÅþÍè¤Ï¸½¹ÔÉÕ¶á¤Ë¤Ï´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
24Æü¡Ê¿å¡Ë
157.00¡Ê7.9²¯¥É¥ë¡Ë
158.00¡Ê5.9²¯¥É¥ë¡Ë
26Æü¡Ê¶â¡Ë
155.50¡Ê4.8²¯¥É¥ë¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ