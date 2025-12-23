『チェンソーマン 刺客篇』制作決定！デンジを狙う刺客たちが登場するティザービジュアル、PVが解禁！
累計発行部数3,400万部を突破し、現在「少年ジャンプ+」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。 著者は、『ファイアパンチ』『ルックバック』『さよなら絵梨』など話題作を次々と生みだす鬼才の漫画家・藤本タツキ。
2022年には、アニメスタジオ MAPPA（『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』など）制作の TV アニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得。現在まで200か国以上の国と地域で配信されている。
そして、ファンからの人気も厚く、TVシリーズの最終回からつながる物語、【エピソード「レゼ篇」】が映画化された劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は公開から91日間（9/19〜12/18）で観客動員631万人、興行収入96.5億円を突破！国内の歴代興行収入トップ56位にランクイン！（12/15時点／興行通信社調べ）さらに、韓国やアメリカなど100以上の国と地域でも大ヒット上映中となっている。
このたび、『チェンソーマン 刺客篇』の制作決定を発表！劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の続編となるデンジの心臓を狙う刺客たちを印象的に描いたティザービジュアルと、PVが解禁となった。
●作品情報
劇場版『チェンソーマン 刺客篇』
制作決定！
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』
大ヒット上映中！
＜STORY＞
悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、公安対魔特異４課に所属するデビルハンターの少年・デンジ（戸谷菊之介）。
憧れのマキマ（楠木ともり）とのデートで浮かれている中、急な雨に見舞われ、雨宿りしていると偶然“レゼ”（上田麗奈）という少女と出会った。
近所のカフェで働いているという彼女はデンジに優しく微笑み、二人は急速に親密に。
この出会いを境に、デンジの日常は変わり始めていく……
【STAFF】
原作：藤本タツキ（集英社「少年ジャンプ+」連載）
監督：𠮷原達矢
脚本：瀬古浩司
キャラクターデザイン：杉山和隆
副監督：中園真登
サブキャラクターデザイン：山粼爽太、駿
メインアニメーター：庄一
アクションディレクター：重次創太
悪魔デザイン：松浦力、押山清高
衣装デザイン：山本彩
美術監督：竹田悠介
色彩設計：中野尚美
カラースクリプト：りく
3DCGディレクター：渡辺大貴、玉井真広
撮影監督：伊藤哲平
編集：吉武将人
音響監督：名倉靖
音楽：牛尾憲輔
配給：東宝
制作：MAPPA
主題歌 ： 米津玄師「IRIS OUT」（Sony Music Labels Inc.）
エンディング・テーマ：米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」（Sony Music Labels Inc.）
挿入歌：マキシマム ザ ホルモン「刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）」（Warner Music Japan）
【CAST】
デンジ：戸谷菊之介
ポチタ：井澤詩織
マキマ：楠木ともり
早川アキ：坂田将吾
パワー：ファイルーズあい
東山コベニ：高橋花林
ビーム：花江夏樹
暴力の魔人：内田夕夜
天使の悪魔：内田真礼
岸辺：津田健次郎
副隊長：高橋英則
野茂：赤羽根健治
謎の男：乃村健次
台風の悪魔：喜多村英梨
レゼ：上田麗奈
© 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト ©藤本タツキ／集英社
©藤本タツキ／集英社・MAPPA
関連リンク
『チェンソーマン』公式サイト
https://chainsawman.dog/