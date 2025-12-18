森香澄、過去に体験した“クズ男”の行動告白「深夜に」「その時点でさようなら」
タレントでフリーアナウンサーの森香澄（30）が、17日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜 深2：17)に出演。過去に体験した“クズ男”の行動を告白した。
【写真】局アナ時代の衝撃の暴露話を披露した森香澄
森はお笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロから過去に出会ったクズ男について質問を受けた。森は「深夜に電話してくる」男を挙げた。
「自分のこと好きにならないわけがない」というテンションで「深夜2時とか3時とかに普通に電話を掛けて」きたという。そんな電話には「出るわけがない。その時点で（ダメ）なんで返信をしない。もうさようなら」と話した。
