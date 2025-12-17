ユーグリーン・ジャパンは、充電器やモバイルバッテリーなどが入った福袋の販売と、JTB旅行券や松阪牛などが抽選で当たる「UGREEN感謝祭」を開始した。期間は2026年1月7日まで。

合わせて抽選期間中は、Amazon・楽天のUGREEN公式店などで全製品対象の大幅割引セールも実施される。

UGREEN福袋

福袋は全8種が発売され、たとえば「マグネット式ワイヤレス モバイルバッテリー 7.5W 10000mAh」や「Nexode Mini 急速充電器 30W」などが入った福袋が6000円。「Bluetooth ワイヤレスヘッドホン」や「Nexode 急速充電器 65W」などが入った福袋が1万円で購入できる。販売はAmazonと楽天で、一部福袋は数量限定でディスカウントストア「ドン・キホーテ」の対象店舗でも販売される。

抽選キャンペーン

期間中、特設ページからメールアドレスを記入して提出後、感謝を伝えたい相手へのメッセージを書いて「#UGREEN_2025感謝祭」を付けて、XもしくはInstagramに投稿すると抽選でJTB旅行券や松阪牛などが当選する。さらに、ノルマをこなしてポイントを獲得すると当選確率がアップする。

内容と当選本数は、1等の「JTB旅行券20万円分」が3名、2等の「カタログギフト6万円分」が3名、3等の「松阪牛・すき焼き肉2万円分」が6名、4等の「UGREEN2026福袋」が45名、ラッキー賞の「アマゾンギフト券3000円分」が30名に当たる。

なお、福袋は8種類の中からランダムに発送されるほか、ラッキー賞のアマゾンギフト券は2025年にUGREENで商品を購入したことがあるユーザーのみが参加対象となる。また期間中は、投稿されたメッセージの中から運営側が選んだ内容を公式SNSに毎週投稿されるという。

このほか、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ドン・キホーテで年末セールが開催中。MagFlowシリーズや巻き取りケーブル、UNOシリーズなどが割引価格で購入できる。