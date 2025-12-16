冬のごちそう、すきやきをからあげ定食で！からやま「特製醤油からあげのすきやき盛り定食」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、エバーアクション株式会社は、2025年12⽉19⽇(金)より国内の「からやま」にて「特製醤油からあげのすきやき盛り定食」を期間限定で販売する。
■肉厚な豚肩ロースとからあげを熱々の鉄板で
からあげには、濃口醤油をベースにたまり醤油や醤油もろみなど数種類の醤油を独自にブレンドし、コクと香り豊かに仕上げた「特選醤油からあげ」を使用している。鉄板の上に柔らかい肉厚の豚肩ロースと共に盛り付け、甘辛いすきやき風に仕立てた。肉に加えて、タレの染みたうどんやポテトフライ、さらにたまごを添え、黄身を崩して絡めればご飯がすすむ、からやま流の"すきやき"だ。
■テイクアウトでお店の味をご自宅や職場でも！
期間限定メニュー『特選醤油からあげのすきやき盛り定食』は、お弁当としてテイクアウトも可能だ。自宅でゆっくりと食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンで利用できる。
■商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。
＜店内＞
〇特選醤油からあげのすきやき盛り定食
(特選醤油からあげ2個/豚肉・うどん・ポテトフライ/ご飯・みそ汁)
通常店舗：950円(税込1,045円)/券売機店舗：税込1,050円
〇特選醤油からあげ合盛り定食
(特選醤油からあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ/ご飯・みそ汁)
通常店舗：790円(税込869円)/券売機店舗：870円
〇特選醤油からあげ(単品)
通常店舗：1個150円(税込165円)/券売機店舗：170円
＜テイクアウト＞
〇特選醤油からあげのすきやき盛り弁当
(特選醤油からあげ2個/豚肉・うどん・ポテトフライ/ご飯)
通常店舗：950円(税込1,260円)/券売機店舗：税込1,050円
〇特選醤油からあげ合盛り弁当
(特選醤油からあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ/ご飯)
通常店舗：790円(税込853円)/券売機店舗：税込870円
〇特選醤油からあげ(単品)
通常店舗：1個150円(税込162円)/券売機店舗：170円
からやま その他メニュー
からやま公式サイト
