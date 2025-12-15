田中将大、房総の絶品グルメを大満喫！しかし…食リポのプレッシャーでガチガチに緊張

本日12月15日（月）の『帰れマンデー』では、今年日米通算200勝という大記録を達成した日本球界のスター・田中将大が初参戦。

偶然にも今年で4人の合計年齢が200歳になった番組MCのタカアンドトシ＆サンドウィッチマンとともに“200勝”と“200歳”を祝した「W200達成記念スペシャル」が放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

今回一同が旅する舞台は、冬の房総半島。千葉県・富津岬から房総の霊山「鹿野山」の山頂を目指しながら飲食店を探す。

念願の田中との旅に喜ぶ一同だが、田中が高校時代に駒大苫小牧高で甲子園を沸かせたとして“北海道のスター”と主張するタカトシと、東北楽天ゴールデンイーグルスのエースとして“東北のスター”だと言い張るサンドが揉めはじめ、旅の冒頭から大騒ぎ。

にぎやかな幕開けとなる今回、道中も男5人で終始大盛り上がりの爆笑旅を繰り広げ、普段はあまり見ることができない田中の意外な一面も披露。

さらに、日米通算200勝達成に至るまでの“田中将大伝説”も紹介する。そこで田中の口から語られる感動秘話とは？

◆房総ならではの絶品グルメを大満喫！

富津岬から旅をスタートした一同は歩き始めて早々に飲食店を発見。聞き込みがてら早くも休憩をすることに。

まだスタート地から数百メートルしか歩いていないにもかかわらず、店おすすめのたっぷりおかかを海苔巻きにした「鉄砲巻」やアジのなめろうをフライにした「あじなめろうフライ」に舌鼓。

そこでお腹も満たされ、“10分ほど”の距離に目的のグルメがあるという有力情報もゲットし、意気揚々と向かう一同だが、歩けども歩けども飲食店らしきものは見当たらず、ひたすら続く一本道に不安を抱き始める。

そんななか、予想外のある人物に遭遇して…。

驚きの出会いも経て、ようやく一同がたどり着いたのは、週末には行列もつくるほどの人気の魚貝料理の店。

そこで新鮮なエビや穴子、マグロ、スズキなどが贅沢にのった極上の「海鮮丼」や器からはみ出るほどのビッグサイズの「穴子天丼」をいただく。

田中は食リポにプレッシャーを感じガチガチに緊張しながら感想を述べつつも、海鮮丼のおいしさに大感激。

房総ならではの海の幸を堪能した一同は、訪れた「マザー牧場」では新鮮なミルクを使った絶品グルメも堪能する。

そこでは「ミルクラーメン」という珍しいメニューに出会い、その濃厚でクリーミーな味わいに田中は「おいしい！コクがある」と絶賛し、一同も「めちゃくちゃうまい！」と感動する。

さらに田中たっての希望でミルクをたっぷり使った「ソフトクリーム」もいただき「味が濃い！」とペロリと完食し大満足。房総半島ならではのグルメを存分に楽しむ。

絶品グルメにテンションを上げる一同は、その道中も大盛り上がり。そんな一同が今回目指すのは、霊山「鹿野山」の山頂近くにある関東最古といわれているお寺。そこで開運アイテム「足腰が良くなる天狗の必勝お守り」を手に入れることができたらゴールとなる。

はたして、「天狗の必勝お守り」を無事に手に入れることはできるのか？