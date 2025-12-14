プレミアリーグ 25/26の第16節 アーセナルとウルバーハンプトンの試合が、12月14日05:00にエミレーツ・スタジアムにて行われた。

アーセナルはガブリエル・マルチネリ（FW）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）、ブカヨ・サカ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウルバーハンプトンは黄 喜燦（FW）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、デビッド・ウルフ（DF）らが先発に名を連ねた。

30分、アーセナルが選手交代を行う。ベン・ホワイト（DF）に代わりマイルズ・ルイススケリー（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

57分、アーセナルは同時に3人を交代。エベレチ・エゼ（FW）、ガブリエル・マルチネリ（FW）、マルティン・スビメンディ（MF）に代わりマルティン・ウーデゴール（MF）、レアンドロ・トロサール（MF）、ミケル・メリーノ（MF）がピッチに入る。

69分、ウルバーハンプトンは同時に2人を交代。マット・ドハーティ（DF）、ヨルゲン・ラルセン（FW）に代わりジャクソン・チャチュア（DF）、トル・アロコダレ（FW）がピッチに入る。

その直後の70分、ついに均衡が崩れる。ウルバーハンプトンの選手によるオウンゴールによりアーセナルが先制する。

79分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。ラディスラフ・クレイチ（DF）からフェル・ロペス（FW）に交代した。

80分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。黄 喜燦（FW）からジョン・アリアス（FW）に交代した。

81分、アーセナルが選手交代を行う。ビクトル・ギェケレシュ（FW）からガブリエルジェズス（FW）に交代した。

86分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。トティ・ゴメス（DF）からマテウス・マネ（FW）に交代した。

後半終了間際の90分ウルバーハンプトンが同点に追いつく。マテウス・マネ（FW）のアシストからトル・アロコダレ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、90+4分アーセナルが逆転。ウルバーハンプトンの選手によるオウンゴールにより2-1と逆転する。

そのまま試合終了。アーセナルが2-1で勝利した。

なお、ウルバーハンプトンは60分に黄 喜燦（FW）、65分にマット・ドハーティ（DF）、90+6分にジェルソン・モスケラ（DF）、90+8分にエマニュエル・アグバドゥ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-14 07:20:17 更新