【上下しまむら】でこんなにおしゃれ！ 大人が真似したい♡「冬コーデ」

出費は抑えたいけれどおしゃれは諦めたくない。倹約家の大人女性は【しまむら】をチェックして。大人にも似合うトップス × ボトムスが、手に取りやすい価格でラインナップされています。今回は、上下をしまむらアイテムで揃えた、おしゃれさんの「冬コーデ」をご紹介。サマ見えするカジュアルコーデときれいめスタイルをぜひ真似してみて。

上下しまむらで作る大人のカジュアルコーデ

@yuki__wearさんの「全身しまむらコーデ」。パーカーは裏起毛で、寒い日のカジュアルコーデで活躍しそう。胸元に小さく入ったワンポイント刺繍が、大人の抜け感をプラス。ダウンベストと、裾を大きく折り返したジーンズを合わせて、余裕を感じる大人カジュアルに仕上がっています。

大人のきれいめコーデも上下しまむらで

女性らしいシルエットが魅力の、上下しまむらのきれいめコーデ。落ち着いたニュアンスカラーが高見えし、大人女性に似合いそうです。トップスは、特徴的な柄に立体的な袖とペプラムデザインも相まってコーデの主役に。スカートの裾にはコード刺繍が入っておりさりげなく華やか。上下で\5,000（税込）以下とは思えない着こなしです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuki__wear様、@naa.gram様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M