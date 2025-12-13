Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¤»¤¤¤í¤Ï¡Ö¸«¤«¤±¤¿¤é¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Ì¾ÉÊ¡×¡£¥º¥Ü¥é¤Ê»ä¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³
ROOMIE 2025Ç¯10·î4Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡¢¹ØÆþ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤«¤Ã¤¿¡Ö¾øÏ¶¡Ê¤»¤¤¤í¡Ë¡×¤¬¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¦¤ä¤¯¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë»È¤¤¿´ÃÏ¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¿Íµ¤¤ÎÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¾øÏ¶
¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡ÖÃÝºà ¾øÏ¶¡Ê¤»¤¤¤í¡Ë¡¿ËÜÂÎ ¿¼·¿ ¾®¡×¤È¡¢¡ÖÃÝºà ¾øÏ¶¡Ê¤»¤¤¤í¡Ë¡¿³¸ ¾®¡×¡£
ËÜÂÎ¤È³¸¤¬ÊÌÇä¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢2¤Ä¹ç¤ï¤»¤Æ¤â2,000±ß°ÊÆâ¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¾øÏ¶¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¾øÏ¶¤È¤¤¤¨¤ÐÂç¤¤¯¤Æ¤«¤µ¤Ð¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®¥µ¥¤¥º¤ÏÌóÄ¾·Â18¡ß¹â¤µ8cm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÂç¡×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾øÏ¶¤ò¤è¤êÊØÍø¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾øÏ¶¡Ê¤»¤¤¤í¡ËÍÑ¡¡¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥·¡¼¥È¡×¤È¡¢¡Ö¥¢¥ë¥ß ¾øÏ¶¡Ê¤»¤¤¤í¡ËÍÑ¡¿¼õ¤±Âæ¡×¤â¹ØÆþ¡£
¤³¤Á¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ª
¤·¤Ã¤«¤ê²¼½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤¶¾ø¤·ÎÁÍý¡ª
¹ØÆþ¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÈÍÑÁ°¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤«¤é¡£¾øÏ¶¤ÏÀöºÞ¤ò»È¤Ã¤ÆÀö¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±ø¤ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¶õ¾ø¤·¡×¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¤¿Æé¤Î¾å¤Ë¼õ¤±Âæ¤ò¤Î¤»¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¾øÏ¶¤È³¸¤ò¥»¥Ã¥È¡£15Ê¬¤Û¤ÉÃæ²Ð¤Ç¾ø¤¹¤À¤±¤È¥·¥ó¥×¥ë¡£
¾ø¤·½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¿å¤ÇÀö¤¤Î®¤·¤Æ½àÈ÷´°Î»¤Ç¤¹¡ª
¤¹¤°¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢´¥¤¤¤¿¥Õ¥¥ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿åµ¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢É÷¤È¤ª¤·¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç´¥¤«¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾ø¤·ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¾øÏ¶Á´ÂÎ¤ò¥µ¥Ã¤È¿å¤ÇÇ¨¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤»¤¤¤í¤¬¾Ç¤²¤ë¤Î¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
Æé¤Ë¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤¿¾øÏ¶¤Ë¿©ºà¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï³¸¤ò¤·¤Æ¡¢¿©ºà¤Ë²Ð¤¬¤È¤ª¤ë¤Þ¤Ç¾ø¤¹¤À¤±¡£
¤«¤Ü¤Á¤ã¤ä¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ê¤É¤Î²Ð¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¿©ºà¤â¡¢Ãæ²Ð¤Ç15Ê¬¤Û¤É¤Ç¥Û¥¯¥Û¥¯¤Ë¾ø¤·¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
ÌîºÚ¤Î´Å¤µ¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¡Á¡£
¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¥º¥Ü¥é¸þ¤¤«¤â
¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÆù¤Þ¤ó¤Ï¡¢¾øÏ¶¤Ç¾ø¤¹¤È¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¡õ¤·¤Ã¤È¤ê¡ª
¾øÏ¶¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ë½Ð¤»¤Ð¡¢ÎäÅàÉÊ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ËÜ³ÊÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÎäÅà¤Î¥®¥ç¡¼¥¶¤ä¥·¥å¥¦¥Þ¥¤¤Ê¤É¤â¡¢5Ê¬¤Û¤É¾ø¤¹¤À¤±¤Ç¤Þ¤ë¤ÇÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤è¤¦¡£
Æé¤Î¤ªÅò¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¾Ç¤¬¤·¤¿¤ê¤°¤º¤°¤º¤Ë¼Ñ¤¨ÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ç¤¤¤¤¡¢¥º¥Ü¥é¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤ÏÂçÈ¯¸«¤Ç¤·¤¿¡£
¤ªÆùÎÁÍý¤äÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ë¤â³èÌö
²Ð²Ã¸º¤¬Æñ¤·¤¯¸Ç¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¸ü¤¤ÆÚÆù¤â¡¢¾øÏ¶¤Ç¾ø¤»¤Ð¤·¤Ã¤È¤ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÆùÎÁÍý¤Î¤È¤¤ÏÌý¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤ä¾øÏ¶ÍÑ¤Î¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤È±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¤ÆÊØÍø¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÉß¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ÈÆÚ¤ÎÌý¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ì¤¤¤é¤º¤Ç¤â¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤µ¤é¤ËÊØÍø¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤Î½àÈ÷¡£
¾øÏ¶¤ÎÃæ¤ËÌîºÚ¤ä¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢Íñ¤òÍî¤È¤·¤¿ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ê¤É¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¤Æ¾ø¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÄ«¤´¤Ï¤ó¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ë½Ð¤»¤Ð´ïÍ×¤é¤º¤Ç¡¢Àö¤¤¤â¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ª
ÊÒÉÕ¤±¤Ï¼¾¤é¤»¤¿ÉÛ¤Ç¿¡¤¤¤Æ¡¢É÷¤È¤ª¤·¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç´¥¤«¤»¤ÐOK¡£Ìý±ø¤ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ÇÀö¤Ã¤Æ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀöºÞ¤ÏÀ®Ê¬¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤³¤À¤±Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¸«¤«¤±¤¿¤é¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
±¿¤è¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¾øÏ¶¡£»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç»È¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Íµ¤¤ÇÉÊÇö¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤±¤¬ÆñÅÀ¤«¤â¡£¸«¤«¤±¤¿¤é¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Ì¾ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡ª
Text and Photo ¡§ »³ºêÉñ