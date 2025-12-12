書籍も発売中！オズモール読者の共感を集めた「ニャンだかラクになる休み方」人気のストーリーを3話ご紹介
ワーカホリックで休み下手だった著者による、心を軽やかに＆ラクにする休み方のヒントが詰まった4コマ漫画「ニャンだかラクになる休み方」は、書籍も好評発売中！ なかでも今回は、オズモール読者の共感を集めた人気のストーリーを3話ご紹介。せっかくのお休みをだらだら過ごしてしまった、人と会話するのがなんだか面倒…そんなみんなが抱えるもやもやを、ねこたちのオモシロ＆やわらかい会話がすっと軽くしてくれるはず。
◆ニャンだかラクになる休み方【第1話】何もしないと罪悪感がある
何もしないと罪悪感を感じてつい何かしちゃって…という悩み。どうしたらいい？
セルフブラック企業みたいなことはやめよう。「罪をおかした、悪いことをした、社会的、道徳的に間違ったことをしたと感じるときに生じる感情」。罪悪感について調べると、このように書かれています。そんなことは、いまさら聞かなくても知っていると思いますが、世の中には「何もしてないことに罪悪感を感じる人」もいるので、あえて書いてみました。 …（続きを読む）
＜オズモール読者からのコメント＞
・セルフブラックと言われて確かに！と納得してしまいました。本当は自分を休ませてあげなきゃいけないんですよね。（どぅんさん）
・有給取ってボーっと一日過ごすみたいなことを一回やったらなんか頭も体も疲れてたんだな、と気づいた事ありました。（ちくわパンさん）
・セルフブラック！確かに。なんなんでしょうね、休日に特に何もせずダラダラ動画などを見ていたら夕方を迎えてしまった時の「あー1日無駄にしたー」感は！（めさん）
◆ニャンだかラクになる休み方【第2話】誰とも話したくない日がある
たまに人との会話がしんどい…という悩み。どうしたらいい？
会話にも休みは必要！ 人と話したくないときって、私はあって当然だと思います。深刻な悩みになってしまっている人は、心療内科など、プロの助言を頼るべきだと思いますが、たまにそういう日があるという程度なら、まずは難しいことは抜きにして、「人間、そういう日もある」でいいのではないでしょうか？ …（続きを読む）
＜オズモール読者からのコメント＞
・何か話さないと、と思うことが多いですが、会話を休むことも大事だなぁと気づかされました！（コスモスさん）
・接客で沢山喋った後は誰とも話したく無かったです。友達が誘ってくれても乗り気になれなかったり。理解してもらえたら安心しますね。（ataさん）
・読んでてなるほどと思いました。コレはありだと思います（笑）カワイイ猫ちゃんに癒やされました（笑）（ドナエリさん）
◆ニャンだかラクになる休み方【第4話】外出したいけど引き籠ってしまう
外出したいけど、つい家に引き籠ってしまう…という悩み。どうしたらいい？
家にいたい気持ちを優先した日と言い換える。外に出たいけど、なんとなく準備が面倒だったり、疲れていたりで、一日を家で過ごしてしまう。そんなときは「どうしてそんなに外出したいのか？」と、考えてみてください。 …（続きを読む）
＜オズモール読者からのコメント＞
・わかりすぎます〜！！家にいすぎると、何だか罪悪感があるけど、居たいんだよね。（さきさん）
・家にいるとお菓子食べてごろごろして一日中スマホやテレビを見てしまうので不健康だなーと罪悪感が生まれるんですよね…。（amさん）
・2日休みのうち1日出かけて、次の日ゆっくりすると言うのがお決まりのパターンです。2日とも自宅でごろごろしてるととても後悔します。（コキアさん）
