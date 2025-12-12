TBS・田村真子アナ、“時間差”で号泣 『好きな男性アナ』先輩の“快挙”発表後、CM明けに涙「頑張っている南波さんの姿を見て…」
TBSの田村真子アナウンサーが、12日放送の同局朝のバラエティー『ラヴィット！』（月〜金曜 前8：00）に出演。謎の“時間差”で涙を流した。
【2025年ランキング表】“ベテランアナ”強い…圧倒的存在感を放った2025年『好きな男性アナ』TOP10
この日は、同局朝のバラエティー『ラヴィット！』（月〜金曜 前8：00）内で、前週に発表された『好きな女性アナウンサーランキング』に続き、同日発表の『好きな男性アナウンサーランキング』を特集。1位に南波雅俊アナ、2位に赤荻歩アナが入り、スタジオ中が歓喜した。
前週の発表で同ランキング連覇を達成した田村アナは、「ほんとに私もうれしいです。おめでとうございます。なんかほんとにもう夢の中にいるような幸福感です。ふわふわしてしまって」と喜び。MCの麒麟・川島明に『ラヴィット！』というのは、『好きなアナウンサーランキング』男性女性の1位、1位でやっているという」と称えられた。
その後、通常のオープニング企画として、「目隠しウルトラソウル選手権」を実施。先ほど『好きな男性アナ』で1位を獲得したばかりの南波アナが、体を張って企画に挑んだ。
そして次の企画に入るCM明けに、なぜか田村アナが号泣。川島に「ちょっと待ってください。田村さんがコマーシャル中に泣き出しまして…」と涙について触れると、「発表の時はもちろんだったんですけど、（企画で）南波さんの頑張ってる姿を見て、ウルウル、後からきまして…」と涙の理由を説明。川島に「ボケで泣かれたら終わりやで」と鋭くツッコまれていた。
その後、1度はけていた南波アナ、赤荻アナが再登場。田村アナの涙に、頭を下げて感謝していた。
