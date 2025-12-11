¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬TREASURE¤È°ì½ï¤Ë¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¡ª¥»¥ó¥¿ー¤Ç¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤ËÍÙ¤ë»Ñ¤Ë¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¡×¡ÖÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡×¤È¾Þ»¿¤ÎÀ¼
¾¾²¼Þ«Ê¿¤ÈTREASURE¡Ê¥È¥ì¥¸¥ãー¡Ë¤Î4¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡ÖÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾¾²¼Þ«Ê¿¤ÈTREASURE¤Î4¿Í¤¬ÍÙ¤ë¡ÖPARADISE -JP Ver.-¡×¡ÚÆ°²è¡ÛTREASURE¡ÖPARADISE¡×MV
¢£¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬´Ú¹ñ¤ÇTREASURE¤Î»öÌ³½ê¡¦YG¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈËÜ¼Ò¤ËÀøÆþ¡ª
¤³¤ì¤Ï¾¾²¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡Øwith MUSIC¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¡¢12·î13ÆüÊüÁ÷²ó¤ËÀè¤¬¤±¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¾¾²¼¤¬¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ë¤¢¤ëTREASURE¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡¦YG¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈËÜ¼Ò¤ËÀøÆþ¡£TREASURE¤¬ÀßÈ÷¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¾ì¤Ç¾¾²¼¤ÈTREASURE¤¬¥À¥ó¥¹Æ°²è»£±Æ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¾¾²¼¤ÈTREASURE¤ÎJIHOON¡Ê¥¸¥Õ¥ó¡Ë¡¢HARUTO¡Ê¥Ï¥ë¥È¡Ë¡¢ASAHI¡Ê¥¢¥µ¥Ò¡Ë¡¢JUNKYU¡Ê¥¸¥å¥ó¥®¥å¡Ë¤¬¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢TREASURE¤Î¡ÖPARADISE -JP Ver.-¡×¡£¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò´¬¤¤¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¾¾²¼¤Ï4¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥»¥ó¥¿ー¤ËÎ©¤Á¡¢·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ä¹¤¤¼êÂ¤ò¼«ºß¤ËÁà¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¾¾²¼¤Ï¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤â¡¢ºÙ¤«¤¤¿¶¤êÉÕ¤±¤Þ¤ÇÌµ»ö¤ËÍÙ¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¡£¡Ö¤ïー¡ª¡×¤È¶ÛÄ¥¤Î»å¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¥á¥ó¥Ðー4¿Í¤Ï¾Ð´é¤ÇÇï¼ê¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¾¾²¼¤Ï¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÆü±Ñ´Ú¤Î3¥«¹ñ¸ì¤Ç´¶¼Õ¤òÄÖ¤ê¡¢¡ÖÁ´ËÆ¤Ï12/13¤Îwith MUSIC¤Ç¡ª¡×¤È´üÂÔ¤òÀú¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö³Ú¤·¤½¤¦!!¡×¡Ö¥¥ì¥Ã¥¥ì¤ËÍÙ¤ëÞ«Ê¿¤¯¤óµ×¡¹¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¾å¼ê¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤～¡×¡ÖÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡×¡ÖOA³Ú¤·¤ß¤À¤è¡×¡Ö13Æü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¡×¡Ö¥È¥ì¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤µ¤²¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£