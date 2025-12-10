メルセデス・ベンツ日本合同会社は、「Mercedes-AMG G 63 (ISG)」をベースにした特別仕様車「G 63 Offroad Pro Edition (ISG)」を全国150台限定で発売した。

同モデルは、G 63として日本初採用となる「AMG Offroad Package PRO」により、PROFESSIONAL仕様のルーフラゲッジやスペアタイヤホルダーを装備。外装色にはマット仕上げの2色を設定し、内装も専用ナッパレザーやウッドトリムで上質に仕上げられている。4.0L V8ツインターボ＋ISGにより、電動ブーストを加えた圧巻の走行性能を実現している。

G 63初採用となるPROFESSIONAL仕様のルーフラゲッジとスペアタイヤホルダーを採用 外装色には本モデル限定のマットペイント2色をラインアップ 全国限定 合計150台*2

*1: ISGはIntegrated Starter Generatorの略称です。

*2: 外装色（MANUFAKTURダークオリーブマグノ（マット））／内装色（MANUFAKTURカタラーナベージュ／ブラック）：75台

うち、左ハンドル：30台／右ハンドル：45台

外装色（MANUFAKTURプラチナムマグノ（マット））／内装色（MANUFAKTURチタニウムグレー／ブラック）：75台

うち、左ハンドル：30台／右ハンドル：45台

メルセデス・ベンツ日本合同会社（社長 兼 CEO： ゲルティンガー 剛､本社: 千葉県千葉市）は､Mercedes-AMG G 63 (ISG)の特別仕様車「Mercedes-AMG G 63 Offroad Pro Edition (ISG) 」（以下、G 63 Offroad Pro Edition）を限定発売いたします。注文は、全国のメルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークを通じて受け付けております。（全国限定合計150台）

G クラスはクロスカントリービークルとして誕生して以来、基本的なスタイリングや堅牢なボディはそのままに、常に最適なパワートレインや装備を加えながら進化を続けてきました。2018年には、Gクラスの長い歴史の中で最も大幅に改良され、その伝統をメルセデスの最新技術でアップデートすることで、オンロードおよびオフロードにおいて最適なパフォーマンスを発揮する究極のオフローダーとして進化しました。

2024 年に発表された現行Gクラスにおいても、受け継がれてきたDNAはそのままに、ISG 搭載によるパワートレインの電動化、新しい世代の運転支援機能「ドライビングアシスタンスパッケージ」の搭載や MBUXによるデジタル化などによってさらなる進化を遂げています。また、特徴的なボディ形状はそのままに空力特性や静粛性向上を実現しています。

「Mercedes-AMG G 63 Offroad Pro Edition (ISG)」の特長

エクステリアデザイン

エクステリアにはオフローダーアイコンである G クラスならではの特別装備を多数採用し、通常モデルとは一線を画す特別仕様車となっています。

なかでも目を引くのは、G 63 として日本で初めて採用した「AMG Offroad Package PRO」による、PROFESSIONAL 仕様のルーフラゲッジとスペアタイヤホルダーです。

ブラックカラーが大きな存在感を放つ PROFESSIONAL ルーフラゲッジには、リアパネルに伸びる同色のラダーが装備されています。リアゲートに備わるスペアタイヤには、通常モデルではタイヤ全体を覆うカバーが設置されているのに対し、本モデルではタイヤの中央部分のみをホールドするタイヤホルダーが装備されており、究極のオフローダーとしてのGクラスのキャラクターをさらに強調しています。

力強いブラックカラーを纏ったこれらの PROFESSIONAL アイテムにあわせ、ボディカラーにも特別なマットペイントを採用、「MANUFAKTUR ダークオリーブマグノ」と、「MANUFAKTURプラチナムマグノ」の2色からお選びいただけます。

ホイールは、本モデル限定となる「20 インチ AMG アルミホイール」が装備されています。マットブラック仕上げの 5 ツインスポークホイールに、リムフランジにはハイシーン加工が施されています。また、フロントとリアのスリーポインテッドスターを含む随所がブラックパーツとなる「AMGエクステリアナイトパッケージII」に加え、ランニングボード、ブレーキキャリパーまでもブラックカラーとなっており、エクステリア全体の印象に力強さを与えています。

インテリアデザイン

インテリアでは、ボディカラーに合わせた 2 色のナッパレザーシートをラインアップしています。外装色「MANUFAKTUR ダークオリーブマグノ」には、ベージュとブラックのコントラストが愉しめる「MANUFAKTUR カタラーナベージュ/ブラック」を、外装色「MANUFAKTUR プラチナムマグノ」には、ダークカラーでまとめた「MANUFAKTURチタニウムグレー/ブラック」が装備されます。さらにダッシュボードやルーフハンドルにも上質なナッパレザーを採用しています。またウッド素材もふんだんに取り入れ、上質な室内空間を演出する「MANUFAKTUR オープンポアブラックアッシュウッドインテリアトリム」と、ラゲッジスペース床面がウッド張りとなる「MANUFAKTURチェリーウッドラゲッジフロア」を装備しており、特別仕様車の世界観をインテリアでも堪能できる仕様となっています。

パワートレイン

アファルターバッハにて「One Man, One Engine」の原則に則って生産される 4.0リッターV型8気筒直噴ツインターボエンジン（M177）を搭載しています。

最高出力585PS（430kW）、最大トルク850N・mを発揮します。さらにISG+48V電気システムの搭載により電動化され、パワーと効率を大きく高めています。この電動化による20PS（15kW）/200N・mの電動ブーストにより、0-100km/h加速はわずか4.4秒*3という圧倒的なパフォーマンスを発揮します。

*3： 欧州参考値

限定車ラインアップ

メーカー希望小売価格（消費税込み）は以下の通りです。

*4: ISG は Integrated Starter Generator の略称です。

*5: MPとはメルセデス・ベンツ日本にて使用しているモデル識別コードになります。

*6: 上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価格です。また、｢自動車リサイクル法｣に基づく、リサイクル料金が別途必要となります。

メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店にお問い合わせ下さい。

なお、Mercedes-AMG G 63 Offroad Pro Edition (ISG) には、新車購入から 3 年間、一般保証修理/定期メンテナンス（点検整備の作業工賃・交換部品）/24 時間ツーリングサポート/地図データ更新*7が無償で提供される走行距離無制限の保証プログラム「メルセデス・ケア」が適用されます。

さらに、メルセデス・ケア終了後、有償の保証延長プログラムとして、一般保証および24時間ツーリングサポートを2年間延長する「保証プラス」をご用意しています。

*7: 地図データの更新にはデジタルプロダクトのマップアップデートをアクティベーションする必要があります。

Mercedes-AMG G 63 Offroad Pro Edition (ISG)

※画像は欧州仕様車

メルセデスAMGについて

AMGは、「モータースポーツこそが技術力の優秀性を何よりも端的に示す」という確固たる信念に基づき、1967年に誕生しました。その名は、創立者のハンス・ヴェルナー・アウフレヒト（Aufrecht）、パートナーのエバハルト・メルヒャー（Melcher）、アウフレヒトの出生地グローザスパッハ（Grossaspach）の頭文字から取られています。

当初はメルセデス･ベンツの市販車をベースに独自の改良を施したレーシングマシンを製造し、数々のレースにおいて輝かしい成績をおさめてきました。

1988年からはメルセデス･ベンツと本格的なパートナーシップを組み、中核となるモータースポーツ活動を通して培ったレーシングカーテクノロジーとメルセデス・ベンツの最先端技術を結集し、メルセデスのトップパフォーマンスモデルの開発とエンジンの生産を行っています。現在、日本におけるメルセデスAMGのポートフォリオは40モデル以上で構成されています。また、パワートレインは4気筒、6気筒、8気筒のガソリンエンジンはもちろんのこと、さらにF1®の技術を採用した高性能プラグインハイブリッド「E PERFORMANCE」、そして電気自動車と、お客様の幅広いニーズに応えるラインアップを揃えています。

※本プレスリリースに記載されている仕様およびメーカー希望小売価格は、発行日現在の内容です。

リリース提供元：メルセデス・ベンツ日本合同会社