寒い日、ヒーターの前に集まる猫さんたち。そこにやってきた猫さんが「僕も入れて」と強引に入り込もうとして……！？密度の高い猫団子状態はInstagramで388万回以上再生され、「無理やり入るの可愛い」「皆と一緒が良いんだね！」「私も乗りたい！」などの声が寄せられました。

【動画：ヒーターの前に集まる猫たち→1匹が強引に入ろうとした結果…388万再生された『かわいすぎる光景』】

猫団子の中に「ちょっと失礼」

Instagramアカウント「こてっちゅ(@kotecchu)」では、現在5匹の猫さん（こてつくん、はちくん、びびちゃん、あずきちゃん、おこめちゃん）が仲良く暮らす様子を投稿しています。

ある冬の日。この頃はまだおこめちゃんがお家にやってきていないため、4匹で暮らしていたという猫さんファミリー。寒くなってきたため、ヒーターを出すと……

なんとヒーター前を猫さんたちが全員で陣取っているではありませんか！寒い日は、ヒーター前でぬくぬくしたいですよね。そんな彼らを見て、こてつくんも仲間に入りたいと思ったのでしょう。そろそろと近づいていき強引にイン！

ちなみにこちらのストーブはサイドに触れても熱くない仕様だそうです。

しかし、あまりに強引だったためか、はちくんが思わず反射でキック！

猫キックされたけど…

キックされたことで、一瞬動きを止めて戸惑う様子を見せたこてつくん。しかし、しばらく思案した結果……

なんと強引に上から乗っかることに！他の猫さんが怒るかと思いきや、誰も怒る気配を見せず、そのままみんなでさらなるもふもふ猫団子の完成♡

こてつくんもベストポジションを見つけたようで、ご満悦な様子だったとか！よかったね！

強引すぎる仲間入りに笑顔

強引に仲間に入ったこてつくんを優しく受け入れる猫さんたちの様子は、 Instagramに投稿されると388万回も再生されるほど話題に！

コメント欄には「無理やり入るの可愛い」「自分と同じ重さの猫がのってきても寝れるんだ？w」「皆と一緒が良いんだね！」「私も乗りたい！」といった声が寄せられ、多くのユーザーが微笑ましく感じたようです。

Instagramアカウント「こてっちゅ」では、今回ご紹介した4匹の猫さんに加え、新たに家族の仲間入りを果たしたおこめちゃんも登場しています。現在の様子が気になる方は、ぜひ覗いてみてくださいね！

こてつくん、はちくん、びびちゃん、あずきちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「こてっちゅ(@kotecchu)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。