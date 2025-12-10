「頂を目指して歩んでいきます」湘南が長澤徹監督の就任を発表！「一つひとつの結果に徹底して拘り、全力で取り組みます」
湘南ベルマーレは12月10日、長澤徹監督の就任を正式に発表した。
過去にジュビロ磐田、ファジアーノ岡山、FC東京U-23、RB大宮アルディージャの監督を歴任。経験豊富な57歳は、新天地クラブの公式サイトを通じて以下のとおりコメントした。
「伝統と実績のある湘南ベルマーレの一員として、このクラブに携われることを大変光栄に思います。目の前の一試合、一つひとつの結果に徹底して拘り、全力で取り組みます。
ファン・サポーターの皆様、そしてクラブに関わるすべての方々とともに熱量を高め、頂を目指して歩んでいきます。どうぞよろしくお願いいたします」
今季にJ２降格となり、J１復帰を目ざす湘南で、その手腕を発揮する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
