デュエリストになじむ位置。

スマートフォンはポケットやバッグの中、またはストラップで首や肩にかけるのが一般的な携帯方法ですよね。だけど頻繁に画面をチェックしたい場合は、手に持つしかありません。もうちょっとハンズフリーで便利そうなアイデアはないもんでしょうか？

画面を見る時は腕時計式で

最近旅行用の便利グッズを大量に発売した3COINSから、660円（税込）の「トラベルスマホリストバンド」が目に留まりました。

リストバンドにはスマホ用ホルダーがあり、画面を横向きと縦向きに変えて見ることができます。その姿はデッカい腕時計か、『遊戯王』のデュエルディスク。旅行用なので現地のナビを出したり、近所で『Pokémon GO』に勤しむときにも使えますね。

Image: 3COINS

手首にあるとどう便利？

散歩やジョギング、登山や現場作業、バイク乗りのナビ、スキーにスノーボード（転ばない自信があれば）といったスポーツにも使えそうです。

かつてApple（アップル）は、｢バイクの振動はiPhoneのカメラの故障につながるから注意してね｣と注意喚起を促したこともあるくらい。iPhoneのカメラはエンジンの振動に弱いのだそうです。そうでなくとも、バイクにマウントを付けるとフツーに振動が気になるという人は、持ってても良いかもしれません。

同様のアイデムは他社でも出していますが、660円ならハードル低くて試してみたくなりますね。

Source: 3COINS