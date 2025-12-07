J2¾º³ÊPO·è¾¡¤ÏFCÂçºåÂÐµÜºê¤Ë·èÄê!º£µ¨2ÅÙ¤ÎÂÐÀï¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥³¥¢¥ì¥¹
[12.7 J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡ µÜºê2-0¼¯»ùÅç ¤¤¤Á¤´]
¡¡J3¡¦4°Ì¤Î¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤¬J3¡¦5°Ì¤Î¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ò2-0¤Ç²¼¤·¤Æ¡¢J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£14Æü¤Î·è¾¡¤ÏFCÂçºå(J3¡¦3°Ì)¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡µÜºê¤¬º£µ¨1Ê¬1ÇÔ¤ÈÁêÀ¤Î°¤«¤Ã¤¿ÎÙ¸©ÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Æ¡¢J2½é¾º³Ê¤ËË¾¤ß¤ò·Ò¤¤¤À¡£
¡¡ÀèÀ©ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¡¢FK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òÁê¼êMF°ðÍÕ½¤ÅÚ¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢MF°æ¾åÎç¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¤³¤ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤ÆµÜºê¤¬1ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾18Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿DF²¼ÀîÍÛÂÀ¤Î¥¯¥í¥¹¤òDF¾¾ËÜÍº¿¿¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¡£µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½à·è¾¡¤Ï¡¢J3¡¦3°Ì¤ÎFCÂçºå¤¬J3¡¦6°Ì¤Î¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤ò1-0¤Ç²¼¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢14Æü¤Ë¹Ô¤¦·è¾¡¤ÏFCÂçºåÂÐµÜºê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Îº£µ¨¤ÎÂÐÀï¤Ï6·î¤È7·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÂÐÀï¤È¤â¤Ë¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç½ªÎ»¡£·è¾¡¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¤ÏÀ®ÀÓ¾å°Ì¤ÎFCÂçºå¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Î´°Á´·èÃå¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
