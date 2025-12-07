KLM¥ª¥é¥ó¥À¹Ò¶õ¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737-800·¿µ¡¤ÎÂàÌò³«»Ï
KLM¥ª¥é¥ó¥À¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737-800·¿µ¡¤ÎÂàÌò¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
70²¯¥æ¡¼¥íµ¬ÌÏ¤Îµ¡ºà¹¹¿·¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Î°ì´Ä¡£¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737·¿µ¡¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹A320neo¤â¤·¤¯¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹A321neo¡¢¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ëE190·¿µ¡¤Ï¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ëA195-E2·¿µ¡¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÂçÎ¦´ÖÏ©Àþ¤Ç¤Ï2026Ç¯½éÆ¬¤Ë¤â¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787-10·¿µ¡¤Î»Ä¤ê1µ¡¤¬°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900·¿µ¡¤ò¼õÎÎ¤·¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°777·¿µ¡¤È¥¨¥¢¥Ð¥¹A330·¿µ¡¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡£
ÂàÌò½é¹æµ¡¡Êµ¡ÂÎµ¹æ¡§PH-BXK¡Ë¤Ï¾¦¶ÈÈô¹Ô¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤«¤é¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¤ØÈô¹Ô¤·¡¢²òÂÎ¤È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼ê³Ý¤±¤ëAELS¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÊä½õÆ°ÎÏÁõÃÖ¤ÏKLM¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡õ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¼è¤ê³°¤·¡¢¼«¼Òµ¡¤ÇºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÉôÉÊ¤ÏÂ¾¼Ò¤ÇºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤ë¡£
2µ¡ÌÜ¤Ï2026Ç¯1·î¤Ë¤â¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¤Ø¸þ¤«¤¦¸«ÄÌ¤·¡£