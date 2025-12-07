フィロソフィーのダンスら初登場！歌詞注目度ランキング1位はいきものがかりが獲得

歌詞検索サービス「歌ネット」が、12月4日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、いきものがかりの「生きて、燦々」が輝いた。2025年12月10日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『キングダム』第6シリーズオープニングテーマだ。作詞・作曲を水野良樹が、編曲を島田昌典氏が担当。歌は＜疾れ 疾れ 振り向かずに 踊れ 踊れ 夢の果てで いつか君も叫んでくれ 生きて 燦々＞と幕を開ける。アニメの壮大で勇敢な世界観に寄り添った、力強い思いが綴られた真っすぐな楽曲。また、12月8日にはMVのプレミア公開が決定している。

2位には、福島清香の「恋人になったら」が初登場。2025年12月5日リリースの新曲だ。彼女は、茨城県水戸市出身のシンガーソングライター。同曲の歌詞に綴られているのは、＜恋人になったら 自分より人の事 大事にする君に頼って欲しいんだよ＞という“僕が世界で一番想っている君”への温かな思い。クリスマス感満載のサウンドが今冬を彩る、クリスマスソングとなっている。

3位には、BNKの「チームBNK」が初登場。2025年12月17日にリリースされる、“すとぷり”メンバー・ころんの10年間にわたるソロ活動の集大成となる2ndフルアルバム『空色エンドロール』収録曲だ。彼らは、ころん、AMPTAK×COLORSのあっきぃ、まぜ太、ぷりっつによる新ユニット。同曲には、ゲームを軸にしたワード、メンバーそれぞれの名言、BNK結成秘話に直結するネタなど、4人らしい遊び心が満載。“聴くだけで元気になる最強テンション曲”に仕上がっている。

5位には、フィロソフィーのダンスの「ゲレンデ・ファンキー・ラブ」が初登場。2025年12月24日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。作詞作曲プロデュースを手がけたのは、“冬の女王”と称される広瀬香美。圧倒的な音楽的手腕と審美眼を持つ広瀬が、フィロソフィーのダンスの才能にいち早く目を留め、強く惚れ込んだことから誕生したコラボレーション。サウンドと歌詞の随所に“広瀬香美”感を散りばめたファンキーウィンターソングとなっている。

9位には、ポルカドットスティングレイの「ねてもさめても」が初登場。2025年12月24日にリリースされるニューアルバム『逆鱗』収録曲であり、TVアニメ『ポケットモンスター』新エンディングテーマだ。メンバーの雫は同曲について、「4歳の頃にポケモンに出会い、ポケモン一筋の人生が始まりました。そのまま勢い余ってゲーム開発者になりましたが、音楽家になった今もずっと、私の一番はポケモンです！ 私はこの歌を泣きながら書きました」とコメントしている。

【2025年12月4日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 生きて、燦々／いきものがかり2位 恋人になったら／福島清香3位 チームBNK／BNK4位 パープルスカイ／マカロニえんぴつ5位 ゲレンデ・ファンキー・ラブ／フィロソフィーのダンス6位 もう何もいらない未来／トゲナシトゲアリ7位 排他的ファイター／≠ME8位 命をくれよ／トゲナシトゲアリ9位 ねてもさめても／ポルカドットスティングレイ10位 あれはフェアリー／僕が見たかった青空