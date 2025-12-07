メガネ兼コンタクト民必携。山崎実業の新作ケースはホスピタリティの塊だ
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
メガネとコンタクトレンズを兼用する人は、旅行や出張時にどうしても荷物が増えてしまいます。なんせケア用品も必要ですから…。
しかし！ 12月1日に発売した山崎実業の「メガネとコンタクトレンズ用品が収納できるメガネケース タワー」であれば、どちらも丸っとひとまとめにして携帯できますよ。
山崎実業(Yamazaki) メガネ と コンタクトレンズ 用品が収納できる メガネケース ライトグレー 本体：W18×D10×H7.8cm タワー tower 眼鏡 コンタクト まとめて収納 持ち運びに便利 10438
2,200円
2,200円
メガネ＆コンタクトレンズだけじゃない。必要アイテムを丸ごと収納
「メガネとコンタクトレンズ用品が収納できるメガネケース タワー」の特長は読んで字のごとしで、ケア用品ごとまとめて収納できるケース。
物を分けてすっきりと収納できる工夫が施されており、写真（左）のように仕切りの下にはメガネを入れ、メッシュポケットには溶液などを入れるとピッタリ収まります。
ダブルファスナー仕様で出し入れのしやすさに加え、ちょっとした衝撃から中身を守るセミハードタイプで持ち運びに最適なところも高得点ですよね。
ソフトケースは単体使用も可。持ち運び手段にプラスワン
2WAYグラスの収納にピッタリなソフトケース付きである点も見逃せません。
こちらは取り外しが可能で、フックありのリングが付いているため、本体から外してバッグなどに取り付けて単体でも使用できるんです。
収納・整頓・携帯性すべてが、メガネ兼コンタクトレンズの民にとって親切設計なこのケース…年末年始のお泊りに合わせて、今すぐ入手をおすすめします。
旅行バッグやスーツケースにポンと入れちゃってください！
●ライトグレー
●ブラック
