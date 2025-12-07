こういうの求めてたーーーッッ！！【3COINS】一度使ったら手放せない？！「冬物家電」

寒さや乾燥が気になる時には【3COINS（スリーコインズ）】の「冬物家電」が頼りになるかも。快適さを叶えてくれそうな嬉しい機能が付いた、便利なヒーターや加湿器が登場中。一度使ったら手放せなくなるかも。今回は冬支度に合わせて欲しくなる予感大の、イチオシ家電をご紹介します。

細かく温度設定ができる「コンパクトヒーター」

足元の冷えが気になる時に便利に使えそうなこちらのヒーター。9段階という細かな温度設定をできるのが魅力です。デザインはシンプルな分、空間にも馴染んでくれそう。値段は\3,520（税込）。小さなサイズなので、デスク下など狭いスペースにも置きやすいです。

乾燥する冬にあったら嬉しい加湿器。水溶性アロマオイルが使えるので、乾燥を防ぎつつ香りが楽しめて、気分転換もできそうです。さらにLEDライト付きなので、夜のリラックスタイムにも活躍してくれるかも。値段は\2,750（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino