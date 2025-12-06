こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

壁のコンセントって、プラグがむき出しで見栄えが悪いし、子供が触ったら危険だし、配線もゴチャゴチャ…。そんな悩みを一気に解決する画期的な商品を見つけました。

Mscienの「コンセントカバー」は、壁コンセントを丸ごとカバーで隠しながら、そこから2m延長して9個口の電源タップが使えるという、まさに「隠す」と「延長する」を同時に実現する優れもの。雷ガード機能付きで安心感もバッチリですよ。

どんな人におすすめ？

「生活感ゼロへ」。壁に馴染む魔法のカバー

むき出しのプラグや配線のごちゃつきを隠し、生活感を消して部屋をスッキリ見せたい人ハイハイする赤ちゃんがコンセントを触るのを防ぎ、感電や引き抜き事故の心配をなくしたい人壁の電源を使いやすい位置まで延長し、大きなアダプタも干渉させず一度に給電したい人

従来のコンセントは、プラグが壁から出っ張って見栄えが悪く、配線も雑然としがち。

Mscienの「コンセントカバー」は、約148.2mm×95.2mm×19.5mmのホワイトカバーでプラグ全体を覆い隠し、壁面と違和感なく溶け込みます。

カバー付きなので、ホコリや湿気の侵入による火災防止にも効果的。リビングやオフィスの壁面がスッキリと美しくなり、インテリアの邪魔をしません。

2m延長で手元に9個口！タワー型タップで使い勝手抜群

カバーで隠した壁コンセントから2mの延長コードが伸び、手元で9個のAC差込口が使えるタワー型電源タップに。

Mscienの「コンセントカバー」はコンセントの3面にそれぞれ3個ずつ配置されているので、水平面・垂直面どちらからでもプラグを挿せます。

AC差込口間の距離も適切で、複数のACアダプタを同時に挿してもお互いに干渉しません。底面には滑り止めとフック穴付きで、テーブル上でも壁掛けでも使用可能です。

子供の感電防止＆雷ガードで鉄壁の守り

Mscienの「コンセントカバー」は安全面も充実しています。雷ガードを内蔵しており、雷サージによる接続機器の故障を防ぐことができます。

耐熱性に優れた合成樹脂を採用し、感電・火災の防止にも配慮。一括集中スイッチ付きで、使わない時は電源をオフにして節電も可能。

さらに、カバーがプラグ全体を隠すため、赤ちゃんや子供がプラグを引き抜いて感電する危険も防げます。ベビーガードとしても優秀な設計です。

ごちゃつく電源周りをスッキリさせつつ、9個口の便利さも諦めない…まさに部屋作りの「新定番」ですよ。

