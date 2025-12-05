銀一株式会社は、Peak Designの新たなカメラストラップシリーズ2種を12月12日（金）に発売。また同日に、既存シリーズのリストストラップ「カフ」と、カメラプレートにも新モデルを追加する。

新シリーズの名称は「フォーム ロープ」と「フォーム レザー」。その名にあるとおり、前者はナイロン・ポリエステル製ロープを、後者はフルグレインレザーを素材に採用した。また余計な装飾をそぎ落とした“時代を超えて愛されるクリーンなデザイン”としており、その機能性とともに細部までこだわった究極のカメラストラップに仕上がったとしている。

いずれもロング、スタンダード、ショート、ネックの4サイズを用意する。

また共通する特徴として、同ブランドのカメラストラップの代名詞ともいえるクイックコネクターシステム「アンカーリンクス」の形状を見直した。よりスリムなデザインに刷新し、利便性と安定感を損なうことなく、シンプルな着脱を可能にしたという。なお、既存製品との互換性も確保している。

そのほか、ストラップとアンカーハウジングを一体化したデザインを採用。カメラストラップ特有のスプリットリングや縫製などの引っ掛かりを極力なくしたことで、撮影時の煩わしさを排除。クリエイティブな活動に集中できるという。

Peak Designのカメラストラップには既存シリーズとして「スライド」「スライド ライト」「リーシュ」「カフ」がラインアップされている。それらはいずれも、いわゆる車のシートベルトのようなしなやかな素材を使用していた。新シリーズはそれとは趣きの異なる製品といえそうだ。

Form Rope（フォーム ロープ）

ロング

独自開発のロープ素材を使用したカメラストラップ。価格はロング/スタンダード/ショートが9,900円、ネックが9,350円。

ナイロン・ポリエステル製のバスケット編みロープにより、強度、快適性、しなやかな伸縮性を兼ね備えたという。長さ調節機構は持たない。

カメラアイレットを1つもしくは2つ備えたカメラボディに適合。小型のミラーレスカメラ、一眼レフカメラ向けの設計としている。

ロング

ストラップ部にはアルマイト加工を施したアルミニウム製のアクセサリーループを装備。ここに予備のアンカーを取り付けておくことで、カメラを外した際に、体にストラップを固定できるようになるという。最小サイズの“ネック”には非搭載。

ストラップ長はロングが134cm、スタンダードが119cm、ショートが104cm、ネックが79cm。

ロング

スタンダード

ショート

ネック

ネック

Form Leather（フォーム レザー）

ロング スタンダード ショート ネック カラー ブラック/ケルプ ブラック/ケルプ/オーシャン ブラック ブラック ストラップ直径 φ1cm φ1cm φ1cm φ1cm ストラップ長 134cm 119cm 104cm 79cm 重量（アンカー除く） 68g 62.4g 53.8g 42.5g 耐荷重（ストラップ） 82kg 82kg 82kg 82kg 耐荷重（アンカー単体） 90kg 90kg 90kg 90kg 価格 9,900円 9,900円 9,900円 9,350円

ロング

耐久性と性能を高めるための独自の仕上げを施したという、フルグレインレザーを使用したカメラストラップ。柔らかく、そして経年変化も楽しめるとしている。

価格はロング/スタンダード/ショートが1万6,500円、ネックが1万4,300円。

適合カメラはフォーム ロープと同じ。アルミニウム製アクセサリーループも同様に備えた。

ロング

裏側に独自のシーリング加工を施しており、体に沿ってスムーズに動きつつ、肩から簡単には落ちない程度の適度なグリップ力を持つという。

なお、ショートサイズ（アンバー）のみ、発売が後日になるとしている。

ストラップ長はロングが134cm、スタンダードが119cm、ショートが104cm、ネックが79cm。

スタンダード

ショート

ネック

ネック

Cuff（カフ）

ロング スタンダード ショート ネック カラー ブラック/アンバー ブラック/アンバー/タン アンバー アンバー ストラップ幅 1.65cm 1.65cm 1.65cm 1.65cm ストラップ長 134cm 119cm 104cm 79cm ストラップ厚 2.5mm 2.5mm 2.5mm 2.5mm 重量（アンカー除く） 61g 57g 50g 34g 耐荷重（ストラップ） 45kg 45kg 45kg 45kg 耐荷重（アンカー単体） 90kg 90kg 90kg 90kg 価格 16,500円 16,500円 16,500円 14,300円

カフ ロープ

リストストラップ「カフ」シリーズに、「Cuff Rope（カフ ロープ）」と「Cuff Leather（カフ レザー）」が追加。上述したフォームシリーズと同じ素材を採用する。

価格はカフ ロープが8,250円、カフ レザーが1万2,100円。

またデザインもフォームシリーズと統一。ストラップ部からアンカーハウジングへとシームレスに接続している。

長さは最小時が22cm、締付け時が28cm。

カフ ロープ

カフ レザー

カフ レザー

Field Plate（フィールドプレート）

Cuff Rope Cuff Leather カラー ブラック/ケルプ/オーシャン ブラック/アンバー/タン 長さ（最小） 22cm 22cm 長さ（締付け時） 28cm 28cm ロープ直径 8mm - ストラップ厚 - 2.5mm 重量（アンカー除く） 21.3g 19.8g 耐荷重（ストラップ） 82kg 45kg 耐荷重（アンカー単体） 90kg 90kg 価格 8,250円 12,100円

4方向をアルカスイス互換形状としたカメラプレート。六角レンチやコインなど工具不要で、ボタンを押すと立ち上がるハンドルを回してカメラに着脱する。

プレート本体にはCNC加工とアルマイト加工を施したアルミニウムを使用。ネジとハンドルと金具にはステンレスパーツを使用し、耐久性と軽量性を両立したという。

Peak Design製三脚の全モデルに対応。、「キャプチャー V3」にも対応するが、同V2およびV1には非対応としている。

アンカーループを4カ所に備える。

ちなみにPeak Design製カメラプレートの現行モデルには「スタンダード プレート」と「デュアル プレート」があるが、いずれもカメラへの着脱には工具を必要としていた。

外形寸法：3.8×3.8×0.7cm 重量：19g 価格：8,250円