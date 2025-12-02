日本野球機構（ＮＰＢ）とプロ野球１２球団による実行委員会が１日、東京都内で開かれ、クライマックスシリーズ（ＣＳ）の制度改革を検討していることが分かった。今季のセ・リーグでは阪神が２位・ＤｅＮＡに１３ゲーム差をつけて独走Ｖ。リーグ優勝チームに与えられる１勝のアドバンテージなどの見直しを求める声が再燃していた。早ければ来季からの変更も視野に、今後本格的に議論を進めていく。

早ければ来季からの変更を視野に、ＣＳ制度の見直しが始まった。最大の目的は野球ファンの納得性が得られる仕組み構築。１４３試合を戦うレギュラーシーズンの価値を高める議論が続く。ＮＰＢの中村勝彦事務局長は「方向性として確定的なものはない」と、前置きした上で「継続的に議論をしている」と話した。

議論の中心はファイナルステージの開催方式。現在は６試合４戦先取制で、シーズン１位球団にはホーム開催権と、１勝のアドバンテージが与えられる。今季のセ・リーグでは阪神が２位・ＤｅＮＡに１３ゲーム差をつけ優勝。そのまま日本シリーズにも進出したが、２０２３年は３位のＤｅＮＡが日本一まで駆け上がった。

これを受け、今年１月にはプロ野球の榊原定征コミッショナーも「これから議論していかないといけない」と言及していた。現在は「シーズン２、３位チームは５勝が必要」や、一定のゲーム差が開けば「１位チームに２勝のアドバンテージ」など、さまざまな新制度案を議論している。また、勝率５割を割ったチームについて、ＣＳ参加資格を制限する案は現時点で出ていないという。

１２球団では改革を推進する声は多いが、一方で過去に勝率５割未満のチームが日本シリーズに進出した例はなく、現行制度の維持を訴える声もあるという。今後は今月の事業推進委員会で新制度の案をまとめ、来年１月の理事会で本格協議を開始。本年度中に決議できれば来季からの適用も視野に入る。改革か、踏襲か。魅力向上を目指すプロ野球が転機を迎える。

◆借金球団のＣＳ進出 シーズン勝敗成績で借金球団のＣＳ進出は過去に７例で、いずれも日本シリーズ進出は果たせていない。これまで最も借金が多く、勝率の低かった球団は２０１８年・巨人で借金４、勝率．４８６。ＣＳの結果はファイナルＳでの敗退だった。なお、勝率５割でＣＳ進出を果たした球団は過去にない。２０年・西武（５８勝５８敗４分け）はリーグ３位だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響でファーストＳは実施されなかった。