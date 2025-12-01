「昔はみんな貧しかった。でも努力して豊かになった」という時代の終焉…貯金だけでは生き残れない現代の「健全な投資」と「ギャンブル」の見分け方

「老後が不安」と投資に走る大学生、「ママよりも年収の高いパパが偉い」と信じきる小学生…膨らみ続ける“お金の不安”の裏でこれから何が起きるのか。貯金だけでは心許ない現代、ギャンブル化する投資との付き合い方が改めて問われている。



【表】「株式、不動産、預金、仮想通貨」投資のリスクと報酬





元ゴールドマンサックスで作家の田内学氏の書籍『お金の不安という幻想 一生働く時代で希望をつかむ8つの視点』より一部を抜粋・再構成し、現代人のお金に対する意識の正体を紐解く。

儲けたお金は誰の財布から？

「金は天下の回りもの」とはよく言ったものだ。お金は常に誰かの手元から、別の誰かの手元へと移動している。では、投資で得られる利益は、いったい誰の財布からやってきているのだろう?

この問いは、投資とギャンブルの違いを見極める鍵になる。



たとえば株式投資で利益が出る場合、そのお金は主に2つの財布から来ている。



（1）企業の財布

トヨタ株に投資したとする。トヨタは、自動車という移動に便利な商品を作り、顧客に提供することで利益を得ている。その一部が配当として投資家に還元される。これは「顧客の役に立った報酬」であり、社会に新しい価値を生んだ結果だ。



（2）他の株主の財布

企業が新たな価値を生まなくても、噂や思惑だけで株価が上がることがある。そのタイミングで株を売れば、利益は出るが、これは後から来た別の投資家が高く買ってくれたからにすぎない。新たな株主がお金を払ってくれただけだ。



もう少し複雑なケースもある。たとえば、トヨタが次世代の電気自動車を開発したというニュースで株価が上がった場合だ。これも投資の利益の出所は「他の株主の財布」だが、そこには「将来の顧客の役に立つかもしれない」という期待が込められている。この期待が実現すれば、（1）と同じように社会に新しい価値を生んだ結果と言える。

いずれにしても、株式投資の利益は、「企業の財布」と「他の株主の財布」の2箇所から来ている。そして、「企業の財布」から来るお金は、誰かの役に立った結果として生まれた報酬だ。



この構造は、株式に限らず、すべての投資に当てはまる。投資で得られる利益の出どころは、基本的に2種類しかない。



・誰かの役に立ったことに対する報酬

・他の投資家をあてにしたお金



この2つの違いを見抜くことが、「投資かギャンブルか」を見極める鍵になる。

健全な投資とギャンブルの見分け方

私たちは日々の生活で、食料や医療、住宅など、自分の役に立つモノやサービスにお金を支払っている。裏を返せば、「誰かの役に立った報酬」の多い投資は、私たちの暮らしを支え、社会の維持や発展に貢献している。これが投資の本来あるべき姿だ。



一方で、利益の大部分が「他の投資家をあてにしたお金」である投資は、新しい価値をほとんど生み出してはいない。投資家同士でただ、お金の奪い合いをしているのに近い。こうした投資は、ギャンブル的な要素が強い。



この視点を、いくつかの投資に当てはめて考えてみよう。



たとえば、不動産。



家賃収入は入居者の生活に貢献した対価だ。この家賃収入を目的にするなら、社会的にも健全な投資だと言える。そうではなく、「将来の値上がりが期待できます」と勧められた不動産投資は、「誰かが今より高く買ってくれること」に賭けているだけで、ギャンブル性が強い。

銀行預金も同様の視点で考えられる。



預けたお金は、企業や個人への貸し出しに使われ、新しい工場や住宅が作られる。その結果、新製品や快適な住環境が生まれる。この流れで得られる預金の利息は、「誰かの役に立った報酬」に他ならない。ここには「他の投資家をあてにしたお金」は一切含まれていない。だから、銀行預金はギャンブルとは無縁だ。



では、仮想通貨やFXはどうか。



これらも投資と呼ばれるが、その利益の多くは「他の投資家が高く買ってくれること」に依存している。市場に流動性をもたらすという一定の役割はあるものの、新しい価値を直接生み出すわけではない。その意味では、ギャンブル的要素が極めて強い。

ここまでを整理すると、投資の健全性を見極めるシンプルな質問が導き出せる。



「その利益は、誰の役に立った報酬なのか？」



この問いにうまく答えられない投資や、生活者としての自分が「お金を払いたくない」と感じる商品や事業への投資であれば、警戒した方がいい。詐欺の可能性さえある。



値上がり益ばかりを強調する投資は、「自分より高く買ってくれる誰か」が現れなければ成立しない。派手な成功談には、他人の財布をあてにした投資の要素が含まれている場合も多い。



そして、他人の財布を狙うということは、あなたの財布も誰かに狙われているということだ。



投資を始める前に、一度考えてみるといいかもしれない。



「自分はギャンブルをしたいのか？ それとも健全な投資をしたいのか？」

ギャンブル的な投資を一概に否定するつもりはないが、それを健全な投資と混同するのは危険だ。



今の日本では、一発逆転を狙って、ギャンブル性の高い投資が好まれる傾向もある。ある意味、それも仕方のないことなのかもしれない。その背景には、経済構造の変化や、格差の固定化といった深刻な問題が横たわっている。

なぜ努力は報われなくなったのか

「トンビがタカを生む」ということわざがある。



しかし、今の日本でどれほど現実味があるだろうか？「教育格差」と「経済格差」が絡み合い、貧困の連鎖が固定化されつつある。所得の低い世帯ほど子どもの大学進学率は低く、生涯賃金にも顕著な差が出る。



実際、東大生家庭の過半数は世帯年収が950万円を超え、子育て世帯の年収平均値722万円と比べても、その年収の高さが際立っている。



僕自身は中卒の親の家庭から東大に進んだので、周りとの経済格差をはっきり感じていた。海外留学などで視野を広げる選択肢はなかったし、学費と生活費のために、アルバイトにかなりの時間を費やした。



それでも、僕は恵まれていた。家庭の収入は低かったが、教育熱心な親のおかげで、貧困の連鎖から抜け出すことができた。だが、誰もがこうした環境に恵まれるわけではない。



少し前に、「親ガチャ」という言葉が流行した。生まれ育った環境で、子どもの人生が大きく左右される現実を皮肉った言葉だ。格差は昔からあったが、その深刻さが広く認識されるようになったのは、近年のことだ。

一方で、こんな声もある。



「昔はみんな貧しかった。でも努力して豊かになった」



「環境のせいにして甘えるな。自己責任だ」



でも、今の社会の貧困は、本当に努力不足や甘えだけの問題なのだろうか？



経済学者の小野善康氏は、日本社会が「モノ経済」から「カネ経済」に移行したことで、格差の性質が変わったと指摘する。



かつての「モノ経済」の時代には、人々が欲しがるものが多く、生産能力が追いつかなかった。勉強したり技術を身につけたりすれば、自分の能力を活かす場はそこら中にあった。貧しい環境にいても、努力が報われる余地があった。この時代に限っては、自己責任論が一定の説得力を持っていた。



ところが、「カネ経済」の時代になると、社会全体に生産能力が余り始めた。需要は減り、チャンスは減り、努力を活かす場所が減っていった。格差を努力で埋めるのは難しく、親ガチャが、かつてよりずっと重くのしかかる時代になった。



こうした閉塞感のなか、一発逆転を求める気持ちが芽生えるのは、決して不思議なことではない。努力すれば報われる前提が崩れた社会では、ギャンブル的な投資に惹かれるのもむしろ自然な反応だろう。



それを“自己責任”で片付けてしまえば、この時代に特有の構造的な問題を見落としてしまう。



この構造が「お金の不安」をふくらませ、投資をギャンブル化させ、貧困から抜け出しにくい社会をつくり上げている。



しかし希望もある。人口減少という現実が、皮肉にも社会を変えつつある。個人の努力が、再び報われる時代が到来しようとしている。

お金の不安という幻想 一生働く時代で希望をつかむ8つの視点

田内 学

2025/10/7

1,650円（税込）

256ページ

ISBN： 978-4022520845

「老後が不安」と投資に走る大学生。

「ママよりも年収の高いパパが偉い」と信じる小学生。

膨らむ“お金の不安”の裏でこれから何が起きるか、あなたは気づいていますか？



・労働と投資、どちらが報われる？

・お金以外に頼れるものは？

・どうすれば仕事を減らせる？

などの8つの問いから、不安を希望に変える生存戦略を描く。



【本書のキーワード】



10万人の「もう疲れた」が教えてくれた、本当に知りたいお金の話



・焦りを生む空気から、どう抜け出すのか？

・稼いでいる人を真似ても、なぜうまくいかないのか？

・労働と投資、本当に報われるのはどちらか？

・お金以外に頼れるものは何か？

・「お金を稼ぐ人が偉い」と思われるのはなぜか？

・いつまでお金に支配されなければならないのか？

・どうすれば仕事を減らせるのか？

・“大人”の常識は、これからも通用するのか？



【目次】

はじめに── どうして、お金の不安が増えるのか?

第一部 整理する――「外」に侵されない「内」の軸

第1話 その不安は誰かのビジネス

第2話 投資とギャンブルの境界線

第二部 支度する――「内」に蓄える資産

第3話 「会社に守られる」という幻想

第4話 愛と仲間とお金の勢力図

第三部 直視する―― 変えられない「外」の現実

第5話 「あなたのせい」にされた人口問題

第6話 「お金さえあれば」の終焉

第四部 協力する――「内」から「外」を動かす可能性

第7話 「仕事を奪う」が投資の出発点

第8話 「子どもの絶望」に見えた希望