NordVPNが43％OFFになる裏技 → 今日、Amazonで1年分を買っとく
公式サイトより断然こっちじゃん！
最近どこの施設でもフリーWi-Fiが飛んでいて、自分のギガを使わずとも仕事できたり動画見られたりできるようになりましたよね。よきかなよきかな。
でも、それらフリーWi-Fi。便利だけどセキュリティ面のリスクもあります。なので、対策しておきましょう。VPNの出番です。
定番はやっぱ「NordVPN」ですかね。
しかも、1年版をブラックフライデー真っ只中のAmazonで買えば、43％の4,380円でポチれるというお得な裏技があります。破格です。
どのくらいすごいかというと月額換算したら365円、ペットボトル2本より安い。日割りしたら1日あたり12円。もうタダみたいなもんだな！
ちなみに最大10台の機器で利用できるので、PCからスマホからタブレットまでしっかり保護できますねー。
ところでVPNってなに？
VPNとはなんぞや？
という方にざっくり説明しますと、通信のセキュリティを高めるサービス。送受信されるデータは「VPNという暗号役」を仲介して暗号化してやりとりされるようになるので、プライバシーやセキュリティを底上げできるってわけ。
ちなみに、暗号化はかなり強力で、正しく使えば盗聴はほぼ不可能です。
つまり、VPNを使えば暗号化されていないフリーWi-Fiも、ある程度安心して使えるってわけ。
フリーWi-Fi使う人が多い人は、念の為に入れておいたほうがいいと思います。リスクは少ないほうがいいので…。
Source: Amazon
NordVPNベーシック 1年10台版 | Win/Mac/iOS/Android対応
4,380円
Amazonで見るPR