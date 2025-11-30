Image: Amazon

料理を楽しくするには、いい道具が必要だと思います。

ただ、便利そうに見えて使用頻度が低くなってしまうキッチン道具もたくさんあるので、何を選ぶのかは本当に大切だと思っています。たくさん買って、試して、使わなくなったキッチン道具の山を目の前にして途方にくれている私がいうのだから、信ぴょう性があると思っています。

そんな私が「マジで買ってよかった。いやマジで」と思っているのが、貝印の「KAIキッチンはさみ」です。Amazonのブラックフライデーで39%オフの2345円になっていますよ。

貝印 KAI キッチンはさみ 料理家の逸品 カーブ 日本製 DH2501 2,345円 Amazonで見る PR PR

握りやすくて切りやすい

Image: Amazon

「KAIキッチンはさみ」は、刃が細くカーブがかかっていて、ギザギザしています。

この独特の形状のおかげで、滑りやすい素材もしっかり切れるんですよね。

下ごしらえも唐揚げの火の通り具合チェックも

Image: Amazon

「KAIキッチンはさみ」は万能です。キッチンではこのハサミしか使いたくないってほどLOVEな私は、袋麺のパッケージを開けるのも、野菜を切るのにも使っています。正直、使えないシチュエーションがあるのかって思うほど、我が家ではフル活用されています。

特に活躍してくれるのは、揚げ物の火の通り具合のチェック。

大きめに切った鶏肉で唐揚げを作ると、ちゃんと火が通っているのか気になりませんか。料理上手な方ならチェックしなくても大丈夫なのだと思いますが、私は不安になるので一際大きな唐揚げを取り出して切って確認します。

このとき大活躍するのが、そう、「KAIキッチンはさみ」です。持ち上げて、切るだけ。まな板の上に置いて包丁できると、油でベトベトになってしまいますが、ハサミを洗うだけで終わります。ハサミは解体できませんが、洗いやすいんですよ。

包丁が使えない屋外とかでも

Image: Amazon

BBQやキャンプといった屋外クッキングでは、家のような設備を作るのは難しいですよね。

そんなときにも、「KAIキッチンはさみ」は活躍してくれます。野菜も肉も大胆にパチンパチン。握りやすいから力も入れやすいし、万能なんです。

数あるキッチンアイテムの中でも、買ったことを1度たりとも後悔したことがありません。億劫に感じていたことの多くを解決してくれるスーパーアイテムですよ。

