¡¡±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¤³¤³12Àï¤Ç£¹ÇÔ¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÀäÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°¤Ç¤â²¼°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¼ºÅÀ¿ô¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¼éÈ÷¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬É¬Í×¤È¤Î°Õ¸«¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLiverpool Echo¡Ù¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤â¡¢Ìó£±¤«·î¤â½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤±óÆ£¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë´Þ¤á¤ë¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤ÎÀèÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£³¿Í¤Îµ¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢±óÆ£¤ÎÀèÈ¯¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥¢¥ó¡¦¥É¥¤¥ëµ¼Ô¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥É¥¦¤òÍ£°ì¤Î¼éÈ÷ÅªMF¤È¤·¡¢Èà¤ÎÁ°¤Ëº¸¤«¤é¥Þ¥«¥ê¥¹¥Æ¥ë¡¢¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤òÊÂ¤Ù¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¡¼¥¹¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÃæÈ×¤Ï¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤ò³°¤·¤Æ¥¨¥ó¥É¥¦¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¥¿¥¤¥È¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Èà¤Î¼éÈ÷¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ÖÎÏ¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¤À¤¬¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤ÎÅÚÂæ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤¿¤¤¡£ÎÙ¤Ï¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥«¥ê¥¹¥Æ¥ë¤À¡×
¡¡¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºµ¼Ô¤â¡ÖÃæÈ×¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥É¥¦¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥«¥ê¥¹¥Æ¥ë¤ò³°¤·¡¢¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤È¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¶î»È¤·¡¢Ãæ±û¤¬¤ä¤ä¥½¥Õ¥È¤Ê¤È¤¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤òÁê¼ê¤ËÁö¤ê²ó¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤Ç½ÐÈÖ¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
