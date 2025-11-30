入場無料のモーガン・センター

モーガンは、グレートブリテン島南西部、マルバーンに位置する自社のエクスペリエンスセンターを、観光スポットとして開放している。モーガン・ファンの聖地、というだけではない。何しろ入場無料。ブランド悠久の歴史へ、身近に触れることができる。

受付カウンターの先にあるのは、小洒落たカフェ。地域の住民は、日常的な待ち合わせ場所にしているそうだ。こんな姿勢は、ブランドの敷居の低さを示すものといえる。



モーガン・エクスペリエンスセンターの様子。手前はフォードのV6エンジンを積んだ、ワンオフのプラスフォー ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

創業100周年を迎えた2009年に、工場の裏手にあった古い社交クラブを購入し、エクスペリエンスセンターへリノベーション。その後、2019年にモーガンは大手産業グループのインベスト・インダストリアル社によって買収され、施設は一新された。

丘陵地帯で1時間の試乗 1泊2日のレンタル可能

カフェでは初期の3輪モデル、プロトタイプのP101を眺めながら、バリスタによるコーヒーを味わえる。ブランドショップでは、モーガンのロゴがおしゃれなアクセサリーやウェアを購入できる。ハンドビルドの自転車、パシュリー・モーガンも売り物だ。

もちろん「エクスペリエンス」センターだから、量産モデルの試乗も可能。2025年時点では150ポンド（約3万1000円）が必要だが、事前に申し込みすれば、マルバーンの丘陵地帯で1時間をかけて、スーパー3やプラスフォーの面白さを確認できる。



モーガン・エクスペリエンスセンターの様子。カフェに多くの人が集う ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

より深く確かめたければ、1泊2日でレンタルも可能。初春の週末を、ピカピカのモーガンで充実させることも夢ではない。

センター内には、歴史的な資料が所狭しと並んでいる。美しいスケールモデルや、壁面に投影される郷愁を誘う映像だけでも、鑑賞に値するだろう。取材時は、スロープの先の展示室に、8台のクラシック・モーガンが並んでいた。

戦前のクラシックから近年のコンセプトカーまで

他にも、第二次大戦前の4-4クーペや、商業的に振るわなかった1963年式プラス4 プラス、1968年のプラス8なども必見。僅か21歳で同社のチーフデザイナーへ就任した、マット・ハンフリーズ氏による2009年式のエアロマックスも見逃せない。

壁面のガラス製キャビネットには、モーガンが勝ち取った数々のトロフィー。創業初期の新聞記事のスクラップブックも、30冊ほど展示されている。創業間もない頃、ブランドにとってレースでの勝利を伝える記事は、広報面で重要なツールになった。



2004年のル・マン24時間レースへ挑んだ、ワークスレーサーのモーガン・エアロ8 GT ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

モーガンが表紙を飾った、1987年のAUTOCARも収蔵されている。レーシングカーのプラス8を取り上げ、「時速145マイル（233km/h）！ モーガンがポルシェを食い物に」というキャッチコピーが踊っている。

2016年のEV3コンセプトも面白い。当時の3ホイラーがベースのバッテリーEVで、0-100km/h加速9.0秒、航続距離240km/h以上をうたったプロトタイプだ。

2時間の工場見学ツアーは約6600円

ちなみに、2024年にもEVのXP-1を発表している。協力メーカーからエンジンを購入するスポーツカーブランドにとっても、電動化は避けて通れない。電動のモーガンは、登場するかもしれない、ではなく、いつ登場するか、という段階にあるようだ。

とはいえ、当面はエンジンが動力源。手作業による工程を経て、最新エンジンを積んだモーガンは生み出されている。その一部始終を観察できる、工場見学も体験に値する。



モーガン・エクスペリエンスセンターの様子 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

参加者へフロアマップが渡され、自由に工場内を歩き回れた時代もあった。だが、安全性が重視される今、無秩序な見学は適切ではないと判断されたようだ。それに、ツアーガイド付きの方が、正しく多くのことを理解できる。

1917年の創業当時から、建物の外観はほぼ変わらず美しい。2時間の見学ツアーで、料金は32.5ポンド（約6600円）。11歳から5歳までは約半額になる。16名以上の団体で参加すれば、1割引にしてくれる。

この続きは、モーガン・エクスペリエンスセンターへ潜入（2）にて。