ぼくはiPadを縦に置きたいだけなんです。だから、やっぱりMOFTなんです
ありがとう、縦にできて…！
iPadでスマホゲームを遊ぶことが多いんですけど、とにかく縦置きできるiPadケースが、無い。立てられとしてもディスプレイをカバーできないとか、できたとしてもケースが大きくなりがちとかで。
そんな長年の悩みを解消してくれたのは、やっぱりMOFTだったんです。今回のブラックフライデーセールで購入した｢MOFT ダイナミックフォリオ」、これ最強＆最高です。
MOFT ダイナミックフォリオ iPad Air 11インチ ケース
7,092円
Amazonで見るPR
縦置き、それも2種類の角度が選べるのは本当にエラい！ゲームだけでなくMacBookでサイドカーさせる際も、縦画面が使いやすいシーンも少なくありませんからね。
もちろん横置きのパターンも豊富で、フローティングで目線が高くなるのも見やすさに繋がっています。無線キーボードなどを使うときもこれだけ高さがあると見やすいですから。
変形パターンが多くて複雑かなとも思ってたんですけど、折り目や目印のおかげで迷うこと使えています。ディスプレイをカバーできて、なおかつ縦置きもできるiPadケース。このジャンルすごく貴重なので、MOFTがやってくれて本当にありがてぇ…！
