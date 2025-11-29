ありがとう、縦にできて…！

iPadでスマホゲームを遊ぶことが多いんですけど、とにかく縦置きできるiPadケースが、無い。立てられとしてもディスプレイをカバーできないとか、できたとしてもケースが大きくなりがちとかで。

そんな長年の悩みを解消してくれたのは、やっぱりMOFTだったんです。今回のブラックフライデーセールで購入した｢MOFT ダイナミックフォリオ」、これ最強＆最高です。

MOFT ダイナミックフォリオ iPad Air 11インチ ケース 7,092円 Amazonで見る PR PR

Photo: ヤマダユウス型

縦置き、それも2種類の角度が選べるのは本当にエラい！ゲームだけでなくMacBookでサイドカーさせる際も、縦画面が使いやすいシーンも少なくありませんからね。

Image: Amazon

もちろん横置きのパターンも豊富で、フローティングで目線が高くなるのも見やすさに繋がっています。無線キーボードなどを使うときもこれだけ高さがあると見やすいですから。

変形パターンが多くて複雑かなとも思ってたんですけど、折り目や目印のおかげで迷うこと使えています。ディスプレイをカバーできて、なおかつ縦置きもできるiPadケース。このジャンルすごく貴重なので、MOFTがやってくれて本当にありがてぇ…！

MOFT ダイナミックフォリオ iPad Air 11インチ ケース 7,092円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon