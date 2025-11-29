¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÄêÇ¯Ä¾¸å"½ª¤ï¤Ã¤¿¿Í"¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¶Ë³Ú¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤ë¿Í¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë½Í¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë½àÈ÷
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÆïÌÚ¿·¡ØÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£±£µï¤Î¥¹¥¹¥á
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢ÄêÇ¯¤Ë¶á¤¤³µÇ°¤È¤·¤Æ¡Ö±£µï¡×¤¬¤¢¤ë¡£±£µï¤Ï¡¢¼½ñ¤ò¸«¤ë¤È¡Ö»Å»ö¤äÀ¸·×¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¡Ê¿Í¡Ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢8Ç¯Á°¤Ë¡ØÄêÇ¯¸å¡Ù¤ò¼¹É®¤·¤¿»þ¤Ë¡¢±£µï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¡ÖÄêÇ¯¡×¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»²¹Í¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¡ÖÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡×¤ò¶ãÌ£¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î±£µï¤³¤½¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤Ò¤È¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤¿¡£±£µï¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Ö»Å»ö¤òÂà¤¤¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤êÊë¤é¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¢£Ï·¤¤¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë
µþÅÔ¡¦¶Ó¾®Ï©¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÀÄÊªÌä²°¤Î¼ç¿Í¤À¤Ã¤¿°ËÆ£¼ãÑÕ(¤¤¤È¤¦¤¸¤ã¤¯¤Á¤å¤¦)¤¬40ºÐ¤Ç²ÈÆÄ¤òÄï¤Ë¾ù¤Ã¤ÆÆ°¿¢å½³¨(¤É¤¦¤·¤ç¤¯¤µ¤¤¤¨)¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ä¡¢49ºÐ¤Ç²È¶È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÄ¹ÃË¤Ë¾ù¤Ã¤ÆÁ´ÆüËÜÃÏ¿Þ¤ÎºîÀ®¤Ë·È¤¿¤º¤µ¤ï¤Ã¤¿°ËÇ½Ãé·É(¤¤¤Î¤¦¤¿¤À¤¿¤«)¤Ê¤É¤¬±£µï¤ÎÎã¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ÆÊë¤é¤¹ÅÀ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖÄêÇ¯¡×¤Ï¡¢Âà¿¦¡¦°úÂà¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¤³¤È¤Ë¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡×¤ò±£µï¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼çÂÎÅª¤Ê°Õ»×¤ä»ÑÀª¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£Ï·¤¤¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡ÖÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Â¿³Û¤Î¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤À¤ê¡¢ÃÏ°Ì¤äÌò¿¦¤Ë¼¹Ãå¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¡£¼ñÌ£¤Ë¶½¤¸¡¢Áð²Ö¤ò°¦¤·¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡£
Æ¯¤¯¤Ë¤·¤Æ¤âÆ»³Ú¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î¿·¤·¤¤´Ø¤ï¤êÊý¤ò¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤¬¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤í¤¦¡£
¢£¿ÍÀ¸¸åÈ¾Àï¤Î3ÃÊ³¬¤ò·Ð¤Æ¡Ö±£µï¡×¤Ë»ê¤ë
±£µï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¸åÈ¾Àï¤Î»ëÅÀ¤«¤éÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£Âè2²ó¡Ö¿ÍÀ¸¸åÈ¾Àï¤Ï3ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡ÄÂçÀª¤ÎÄêÇ¯¸å¤ò¼èºà¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ø60¡Á74ºÐ¤¬²«¶â´ü¡Ù¤È¤¤¤¨¤ë¤³¤ì¤À¤±¤ÎÍýÍ³¡×¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¸åÈ¾Àï¡Ê45ºÐ°Ê¹ß¡Ë¤Ï3¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£¡45¡Á59ºÐ¡¢¢60¡Á74ºÐ¡¢£75ºÐ°Ê¹ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö45ºÐ¤«¤é59ºÐ¡×¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç»Å»öÃæ¿´¤ËÆ¯¤¯¿Í¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¼ã¤¤»þ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÂÎÎÏÅª¤Ê¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÏ·¤¤¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ëÇ¯Âå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ï·¤¤¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ö60ºÐ¤«¤é74ºÐ¡×¤Î´ü´Ö¤À¤í¤¦¡£65ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¸ÛÍÑ³ÎÊÝÁ¼ÃÖ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸½Ìò¤Î¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£
65ºÐ°Ê¹ß¤«¤é¤Ï¡¢½µ5Æü¤ÎÁ´Æü¶ÐÌ³¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¼«Í³»þ´Ö¤ÏÁý¤¨¤ë¤¬¿´¿ÈÌÌ¤Ç¤Î¿ê¤¨¤â¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤ë¡£ÂçÉÂ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢»ëÎÏ¤ä¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¡¢É¨¤ä¹ø¤ÎÄË¤ß¤¬½Ð»Ï¤á¤ë¡£WHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤Ç¤Ï65ºÐ°Ê¾å¤ò¡Ö¹âÎð¼Ô¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
70ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ÐÏ·¤¤¤Ï³Î¼Â¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ê¡¢·ò¹¯¤ÎÏÃÂê¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆü¾ï¤Î³èÆ°ÈÏ°Ï¤â½ù¡¹¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤³¤¬¡ÖÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡×¤È¤·¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿½ô¾õ¶·¤À¡£
¢£±£µï¤Ï¡¢´ÔÎñ¤Î¸å¤ËÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤¯¤¹¶Ë³ÚÀ¸³è
°ìÊý¤Ç¡¢¿Í¤Î°ìÀ¸¤Ï¡¢¡ÖÃÂÀ¸¡¢Ì¿Ì¾¡¢Æþ³Ø¡¢À®¿Í¡¢½¢¿¦¡¢·ëº§¡¢½Ð»º¡¢°é»ù¡¢´ÔÎñ¡ÊÄêÇ¯¡Ë¡¢»à¡×¤Ê¤É¤ÎÀáÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤¬Â°¤¹¤ë½¸ÃÄÆâ¤Ç¤Î¿ÈÊ¬¤ÎÊÑ²½¤È¿·¤·¤¤Ìò³ä¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¡¢´ÔÎñ¤Î¸å¤Ë±£µï¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¤ª¤µ¤Þ¤ê¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ÔÎñ¤Î¸å¤Ë¡¢¸Å´õ¡Ê70ºÐ¡Ë¡¢´î¼÷¡Ê77ºÐ¡Ë¡¢»±¼÷¡Ê80ºÐ¡Ë¡¢ÊÆ¼÷¡Ê88ºÐ¡Ë¤Ê¤É¤¬Â³¤¯¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤é¤ÏÄ¹¼÷¤ò½Ë¤¦¹Ô»ö¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¤«¤ÎµÄÏÀ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤ä¤Ï¤ê¡ÖÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡×¤ÎÀ¸¤Êý¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ±£µï¤òµ¬Äê¤¹¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡¢À¸³è¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤¹¶Ë³ÚÀ¸³è¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»þ´ÖÅªÏ¢Â³À¤ò°Õ¼±¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤Ã¤¿º¢¤«¤é¤Ï½ù¡¹¤Ë¼çÂÎÀ¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£Á°½Ò¤Î°ËÆ£¼ãÑÕ¤â°ËÇ½Ãé·É¤â¤«¤Ê¤ê°ÊÁ°¤«¤é±£µï¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¡×
Ï·¤¤¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤ê¡¢¼«¿È¤ËÊÑ³×¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤¿¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤â¤µ¤é¤Ë¶¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËºÇÂç¸Â¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶áÂå¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²áµî¤ÎÏ·¤¤¤Î»×ÁÛ¤äÂÐ½è¤Î»ÅÊý¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢µÌ½ìÍ÷(¤¿¤Á¤Ð¤Ê¤¢¤±¤ß)¤Î¡ÖÆÈ³Ú¶ã(¤É¤¯¤é¤¯¤®¤ó)¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¢£µÌ½ìÍ÷¤Î¡ÖÆÈ³Ú¶ã¡×
ËëËö¤Î²Î¿Í¡¢µÌ½ìÍ÷¡Ê1812-68Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÆÈ³Ú¶ã¡×¤È¤¤¤¦Ï¢ºîÏÂ²Î¤ò±Ó(¤è)¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¤¿¤Î¤·¤ß¤Ï¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ö¡Ä¡Ä¤È¤¡×¤Ç½ª¤ï¤ë·Á¼°¤Î²Î¤Ç¡¢Á´Éô¤Ç52¼ó¤¢¤ë¡£
½ìÍ÷¤Ï¡¢²ÖÄ»É÷·î¤ò±Ó¤à¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢Æüº¢¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò²Î¤Ë¤·¤¿¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Î¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò¸«½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢Àµ²¬»Òµ¬(¤Þ¤µ¤ª¤«¤·¤)¤äºØÆ£ÌÐµÈ(¤µ¤¤¤È¤¦¤â¤¤Á)¤È¤¤¤Ã¤¿¸åÀ¤¤ÎÊ¸³Ø¼Ô¤«¤é¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½ìÍ÷¤ÏÊ¡°æÈÍ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÊ¡°æÈÍ¼ç¡¦¾¾Ê¿½ÕÖÖ(¤Þ¤Ä¤À¤¤¤é¤·¤å¤ó¤¬¤¯)¤âÆÈ³Ú¶ã¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢¼í¤ê¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë½ìÍ÷¤Î²È¤òË¬¤Í¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë³Ú¤·¤ß¤ò¸«½Ð¤¹
»ä¤Î¹¥¤¤ÊÏÂ²Î¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«µó¤²¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡Ö¤¿¤Î¤·¤ß¤Ï¡¡ºÊ»Ò¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¯¡¡¤¦¤Á¤Ä¤É¤Ò¡¡Æ¬¤Ê¤é¤Ù¤Æ¡¡Êª¤ò¤¯¤Õ¤È¤¡×
°ì²ÈÃÄÝ³(¤À¤ó¤é¤ó)¤ÎÉ÷·Ê¤ò±Ó¤ó¤À¤â¤Î¤À¡£¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÈ¤¤ò¤È¤ë¡£É×ÉØ2¿Í¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢Â¹¤¿¤Á¡¢Í§¿ÍÃÎ¿Í¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë»þ¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤È¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤â¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢¡Ö¤¿¤Î¤·¤ß¤Ï¡¡Êª¼±¿Í¤Ëµ©¤Ë¤¢¤Ò¤Æ¡¡¸Å¤·¤Øº£¤ò¡¡¸ì¤ê¤¢¤Õ¤È¤¡×
ÁïÌÀ¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¤³¤È¤äº£¤Î¤³¤È¤ò¼«Í³¤Ë¸ì¤ê¹ç¤Ã¤ÆÏÃ¤¬ÃÆ¤à¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£À¸³è¤ËÄ¥¤ê¹ç¤¤¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£º£¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤òºî¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
£¡Ö¤¿¤Î¤·¤ß¤Ï¡¡¤¤¤ä¤Ê¤ë¿Í¤ÎÍè¤¿¤ê¤·¤¬¡¡Ä¹¤¯¤â¤ò¤é¤Ç¡¡¤«¤Ø¤ê¤±¤ë¤È¤¡×
¶ì¼ê¤Ê¿Í¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ä¹µï¤ò¤»¤º¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ê³Ú¤·¤ß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê´î¤Ó¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤«¤é³Ú¤·¤ß¤ò¸«½Ð¤¹¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤³¤½¡¢¡ÖÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡×À¤Âå¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£1Æü¤Ò¤È¤Ä¡Ö¤¿¤Î¤·¤ß¤Ï¡Á¡×¤È±Ó¤ó¤Ç¤ß¤ë
µÌ½ìÍ÷¤Î¡ÖÆÈ³Ú¶ã¡×¤Î52¼ó¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¿È¤Î²ó¤ê¤Î³Ú¤·¤ß¤ò²Î¤Ë¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÏÂ²Î¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¥Î¡¼¥È¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢1Æü¤Ë¤Ò¤È¤Ä¡Ö¤¿¤Î¤·¤ß¤Ï¡Á¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊ¸¾Ï¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£2¡Á3¥«·îÂ³¤±¤ë¤È¡¢¼«¤é¤Î³Ú¤·¤ß¤ÎÆâÍÆ¤ä¹¥¤ß¤Î·¹¸þ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËèÆü½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤«¤é³Ú¤·¤ß¤òÃµ¤·½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ»ä¤Ï¡¢¡Ö1Æü¤Ë¤Ò¤È¤Ä¥¨¥¨¤³¤È¥á¥â¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢1Æü¤Ç°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òËèÆü¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥á¥â¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ò¼þ°Ï¤Ë¤â´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÊ¸»ú¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¤Î¤À¡£
¡ÖÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤Ç½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢ÅØÎÏ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£º£¡¢¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡È¤¤¤¤ÌÌ¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÆïÌÚ ¿·¡Ê¤¯¤¹¤Î¤¡¦¤¢¤é¤¿¡Ë
ºî²È
1954Ç¯¿À¸Í»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£1979Ç¯µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¿Í»ö¡¦Ï«Ì³´Ø·¸¤òÃæ¿´¤Ë·Ð±Ä´ë²è¡¢»Ù¼ÒÄ¹Åù¤ò·Ð¸³¡£47ºÐ¤Î»þ¤Ë¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢50ºÐ¤«¤é¶ÐÌ³¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡ÖÆ¯¤¯°ÕÌ£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¡¦¼¹É®¡¦¹Ö±é¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£2015Ç¯¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¡£2018Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢¿À¸Í¾¾°þ½÷»Ò³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÄêÇ¯¸å¡Ù¡ØÄêÇ¯½àÈ÷¡Ù¡ØÅ¾¿ÈÎÏ¡Ù¡Ê¶¦¤ËÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¿Í»öÉô¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ù¡ÊÆü·Ð¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¡ØÄêÇ¯¸å¤Îµï¾ì½ê¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡Êºî²È ÆïÌÚ ¿·¡Ë