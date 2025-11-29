Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日(月)0時から12月1日(月)23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物で最大16%ポイントが還元されるほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、2025年10月16日に任天堂から発売されたばかりの、ポケモンレジェンズシリーズの最新作『Pokémon LEGENDS Z-A』がお得に登場しています。

10月16日に発売したばかりのシリーズ最新作『Pokémon LEGENDS Z-A』が13％オフで販売中！

Nintendo Switch向けに2025年10月16日にリリースされた、 ポケモンレジェンズシリーズの最新作『Pokémon LEGENDS Z-A』が13％オフで販売中です。

シリーズの常識を覆す、リアルタイムバトルが楽しめる！

シリーズ初となるリアルタイムバトルを採用。これまでのターン制とは異なり、戦況がリアルタイムで変化するスリリングな戦闘が展開されます。

操作キャラがフィールドを移動しながらポケモンを指揮し、アクションと戦略を同時に求められるプレイ感覚は、まさに“ポケモンが動き出す”感覚により、さらに臨場感あふれるバトルを体験できますよ！

今度は大都会！ 進化を超えた進化「メガシンカ」が鍵を握る！

これまでの自然豊かな地方とは違い、本作の舞台は『ポケットモンスター X・Y』で登場したカロス地方の中心都市・ミアレシティ 。人とポケモンの共存を目指した都市計画が進む街でどんな物語が展開されるのか楽しみです！

ポケモンが秘めたパワーを一時的に解放することで、通常の進化を上回るパワーアップを遂げることができる「メガシンカ」をどのように使いこなすかが勝負のポイントです！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

なお、上記の表示価格は2025年11月29日7時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

