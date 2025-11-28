Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで｢Amazonブラックフライデー｣を開催中。

セール期間中は、合計10,000円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、タブレットとしてもつかえる、Lenovo（レノボ）の「Chromebook IdeaPad Flex 3i Gen8」がお得に登場しています。

Web検索から、資料作成、動画視聴など比較的軽い作業がメインの方には最適なアイテムですよ！

タッチディスプレイを搭載した、レノボの2 in 1Chromebookが16%オフで過去最安値に！

Lenovo（レノボ）の「Chromebook IdeaPad Flex 3i Gen8」が、現在、16%オフで過去最安級に！ 12.2型WUXGA（1920×1200）IPS液晶、360°回転ヒンジ、1.25kgの軽量ボディ、最大12時間駆動と、Web検索から、資料作成、動画視聴まで多用途に利用できるPC＆タブレットですよ。

縦が120ドット広い16:10表示は、ブラウザや資料の閲覧で一度に見える情報量が多く、作業効率をアップ。 ディスプレイはマルチタッチ対応（10点）・光沢ありで、タブレットとしての利用もスムーズです。ヒンジは360°回転し、ノートPC／タブレット／スタンド／テントなど複数のモードで使えるため、動画視聴から学習用途まで幅広く活躍してくれること間違いなし。

本体重量は1.25kgと軽量。外出時に持ち歩いても負担が少なく、バッテリーは最大12時間と長時間駆動。電源を気にせず1日使えるのは、Chromebookとして大きな魅力です。

Intel N100＋4GBメモリで日常作業は快適！ 必要十分なスペック構成なので、プライベートから仕事まで活躍してくれますよ！

搭載CPUはIntel プロセッサー N100（4コア）、メモリは4GB LPDDR5、ストレージは64GB（UFS／eMMC相当）。ChromebookはWebアプリ中心のChromeOSに最適化されており、4GBメモリでも実用十分な性能。

ブラウザ作業、Googleドキュメントでの資料作成、YouTube視聴といったライトタスクが主用途であれば、十分なスペック。 インターフェースも、USB3.2 Gen2 Type-C×1／USB3.2 Gen1 Type-A×2／HDMI×1／ヘッドホン・マイク兼用ジャック×1／microSDカードリーダーと充実しており、Wi-FiはWi-Fi 6（IEEE802.11ax）、Bluetoothは5.1をサポートし、自宅学習やオンライン検索でも安定した通信が期待できます。

軽作業中心で、タブレット的にも使えるPCを探しているのなら、こちらのクロームブックは超有力な選択肢ですよ！

