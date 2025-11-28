香りがよすぎて失神級のボディオイル⁉酒井若菜さんが選ぶ「至極のボディアイテム6選」

今回のお悩みは……？ 寒くなってきて、肌の乾燥をひしひしと感じる少し乾燥を感じる季節です。酒井さんは、入浴後（もしくは入浴中）に行うボディケアはなんですか？ せっかくなので、香りで癒やされるものがあればそれも知りたいです！ 営業・みほ（40代）

香りで乾燥ケアを もっと楽しみましょう！ 寒くなってからの乾燥ケア、楽しいですよね。

夏場は暑くて暑くてボディクリームやオイルを塗るのもいやだったので、いい季節がきたな、と思います。 私も香りものが好きなので、ドカンとご紹介していきます！ 髪の毛をばっさり切ったのに誰にも気づかれませんでした（涙）。やはり短めが私のデフォルトらしいです。！ まずはクリーム・ローション系。 バウムのボディーローション。

さらっとしたテクスチャーなので、肌へのなじみのよさが特徴的です。

そして、アロマの香りのよさ。うっとりします。

3種類の香りがあるので、気分の落ち着くものを選ぶといいかな、と思います。 バウム アロマティック ボディローション（左からウッドランド ウインズ、シンフォニー オブ ツリー、フォレスト エンブレイス）〈ボディ用乳液〉各180mL 各4730円（税込み）／BAUM 3種の立ちのぼる森林浴の香りに心地よく守られて、ボディケアできるローション。マッサージするように肌になじませながら使えば、全身をみずみずしいうるおいと透明感で包みます。

いちばん長く使っているものは、モルトンブラウンのボディローション。私は「ジンジャーリリー」という香りが大好きですが、こちらもたくさんの香りがあるので好みの一品が見つかるでしょう。 モルトンブラウン ジンジャーリリー ボディローション 300ml 6380円（税込み） イギリスのフレグランスブランドのボディケアアイテム。南国の楽園、タヒチからインスピレーションを受けたシリーズでリリー、シダーウッド、チューベローズ、ジンジャーをブレンドした甘くエキゾチックな香り。

ここ数年もっぱらハマっているのは、スパセイロンのハンド&ボディローション。アーユルヴェーダのブランドなので、ほんとうに心身がほぐされます。 ちょいと手の乾燥が気になるときにもささっと塗れるので使い勝手もよし。こちらも香りのラインナップが素晴らしいので、ぜんぶ試してほしいです。 スパセイロン デ ストレス カーミング ボディ ローション 250ml 5500円（税込み） 肌のキメを整える、フランキンセンスの香りを主体としたボディローション。タンジェリン&コブミカンが気分をリフレッシュさせ、森のバターと呼ばれるアボカドとココナッツ油がうるおいを与えて心地よい手ざわりへ。

Amazonで商品を見る

続いては、オイル。

アロマセラピーアソシエイツのバスアンドシャワーオイル。

私はディープリラックスという香りと、ライトリラックスという香りをもう20年愛用しています。

香りのよさで失神しかけたことが何度あるか（笑）

こちらは、バスオイルとしてもおすすめなので、ボディオイルを塗るのがめんどくさい夜は、バスオイル入りの湯船に浸かるだけでもじゅうぶん保湿されます。 アロマセラピーアソシエイツ［左 ディープリラックス バスアンドシャワーオイル 、右 ライトリラックス バスアンドシャワーオイル］各55mL 13970円（税込み）質の高い天然原料を使ったアロマで有名なイギリスを代表するブランド。オイルのヴェールが肌をコートし、入浴後もしっとり。 ディープリラックスにはペチパー、ローマンカモミール、ワイルドカモミールなど、ライトリラックスはラベンダー、イランイラン、プチグレンなどの香りがバスルームを彩ります。