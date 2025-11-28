Snow Manの宮舘涼太が自身のInstagramのストーリーズを更新。浜田雅功展『空を横切る飛行雲』を訪れた際の私服ショットを公開し、ファンの間で大きな注目を集めている。

【画像】『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』に出演した宮舘涼太

■オールブラックにアニマル柄スカーフで個性を添えた宮舘涼太

宮舘は「行かせていただきました！ありがとうございます。」というメッセージとともに、大きな展示パネルの前に立つ姿を投稿。

黒のショート丈ジャケットに黒のワイドパンツを合わせたオールブラックコーデで、ウエストにはアニマル柄のスカーフをさりげなくオン。シンプルながらも“舘様らしいモード感”が漂うスタイリングだ。

さらに、ゆるく動きのあるパーマヘアがブラックコーデに自然な抜け感をプラス。足元はレザーシューズで仕上げ、全体を洗練されたトーンで統一。ショート丈×ワイドパンツのシルエットにより、顔の小ささとスタイルの良さがぐっと際立つ1枚となっている。

SNSでは「舘様スタイル良すぎ」「脚長い！」「顔小さい」「私服おしゃれすぎる」「黒コーデ似合いすぎ」「立ち姿が美しい」「モデルかと思った」など、私服のセンスと圧巻のシルエットを称賛する声が続々。

プライベートでも変わらず気品とモード感をまとった宮舘の存在感に、多くのファンが魅了されている。

宮舘涼太のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/ryota.miyadate0325_sn_official/

■浜田雅功がMCを務める『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』に出演した宮舘涼太

Snow Man

