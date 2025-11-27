Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで｢Amazonブラックフライデー｣を開催中。

セール期間中は、合計10,000円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、10000mAhの大容量と最大45W出力に対応した内蔵ケーブルを備え、外出先でスマホやタブレットを素早く充電したいときに頼れる、Anker（アンカー）の「Nano Power Bank（10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」がお得に登場しています。

Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル) 10000mAh 45W出力 / LEDディスプレイ搭載/USB-Cケーブル一体型/巻取り式ケーブル/iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / iPhone Air/Android iPad その他各種機器対応 (ブラック) 4,890円 （30%オフ） Amazonで見る PR PR

Anker（アンカー）の「Nano Power Bank（10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」が、Amazonで30%オフの過去最安値に！ 10000mAhの大容量と最大45W出力に対応した内蔵ケーブルを備え、外出先でスマホやタブレットを素早く充電したいときに頼れる一台。

巻取り式USB-Cケーブルは約7cm〜約70cmの8段階で長さを調整可能。駅のベンチでスマホを充電しながら操作したり、カフェのテーブルでタブレットに給電したり、シーンに合わせて必要な長さで使えるのが便利です。

使い終わったらケーブルを本体に巻き戻すだけ、バッグの中で絡まないので持ち歩き時もノンストレス。USB-C入力は最大30Wに対応しており、移動中にモバイルバッテリー本体を短時間で充電することも可能。重量は約230gで、ポーチに入れてもかさばりません。

パススルー充電対応、デスクでも移動中でも使い方が広がる

パススルー充電に対応、ホテルのコンセントでバッテリーを充電しながらスマホにも同時に給電できるため、旅先や出張先での充電も手間取りません。

正面にはディスプレイを搭載。バッテリー残量や各ポートの出力、温度を確認でき、状況を見ながら使える安心感があります。

ケーブル内蔵で荷物が減り、45W出力にも対応。日常の外出から旅行まで扱いやすいモバイルバッテリーです。

