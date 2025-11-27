なにわ男子・高橋恭平『ストロボ・エッジ』『ロマンティック・キラー』恋愛作品で光る存在感

現在、WOWOWで放送・配信中のドラマ『ストロボ・エッジ Season1』で、福本莉子とダブル主演を務めているなにわ男子・高橋恭平。12月12日には、上白石萌歌、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS from EXILE TRIBE）とクアトロ主演を務める映画『ロマンティック・キラー』の公開も控えるなど、俳優として着実にキャリアを重ねている。そこで本記事では、高橋の最新出演作の反響を紹介しながら、今後の待機作の見どころも紹介したい。

2023年には、人気漫画を実写化した『なのに、千輝くんが甘すぎる。』で映画単独初主演を果たした高橋。同作では、モテモテなのに周囲には塩対応のイケメン男子・千輝彗を好演し、高評価を集めていた。また、今年は“もしもアイドルの◯◯◯◯が、私と同じ会社で働いていたら…”という女性の妄想をドラマにしたシリーズ『真夜中の社内恋愛』（日本テレビ系）に出演し、ウェディングプランナーの後輩社員役に挑戦するなど、特に“胸キュン”作品でファンの心を掴んでいる印象だ。

そんな高橋が現在出演している『ストロボ・エッジ』は、咲坂伊緒による大ヒット漫画を実写化し、Season1・Season2の2部構成で高校生たちの片想いを描く青春群像劇。高橋が演じるのは、素直で純真無垢な女子高生・木下仁菜子（福本）が恋をする一ノ瀬蓮。感情をあまり表に出さないが、実は優しく真面目な性格という繊細な表現が求められる役どころだ。同作を観たSNSユーザーからは、「心揺さぶられる」「表情の演技良すぎる」「メロすぎ」など絶賛の声が相次いでおり、これまで数々の恋愛作品に出演してきた高橋だからこそ、蓮というキャラクターをより魅力的に演じられたのではないだろうか。

また、高橋は12月12日公開の映画『ロマンティック・キラー』にも出演する。同作は、絶対に恋愛したくない女子高生・星野杏子（上白石）の前に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが現れることから始まるラブコメディ。高橋が演じるのは、どこか陰のあるクールな転校生・香月司だ。高橋は今作の見どころの1つとして、公式コメントで、自身と同じくボーイズグループで活躍する木村と中島との共演を挙げている。グループの垣根を越えた共演に、SNSでは“豪華すぎる”といった声もあがっており、新感覚ラブコメディで彼らが見せる化学反応にも期待したい。

さまざまな作品への出演を経て、繊細な演技でファンを魅了している高橋。俳優として成長を続ける中、これから先どんな表情を見せてくれるのか。今後の活躍にも注目したい。