切りにくい包丁ってストレスじゃない？ 転がすだけで切れ味が復活するシャープナーがセール中
包丁の切れ味がイマイチ。だけど簡易シャープナーだと、あんまり復活しない……。そんな包丁研ぎの悩み、「KiruTone（キルトーン）」が解決してくれるかも。
回転ローラーと角度固定で砥石を使う本格的な研ぎが誰でも簡単に実現できるのだそう。
先行セールは11月まで開催されており、おトクなブラックフライデークーポンも文末で紹介しています。
素人でも簡単な理由
刃物の研ぎが難しいのは刃の角度が重要だから。「KiruTone」ではその角度調整を土台に任せられるので片刃の和包丁から洋包丁、ハサミやアウトドアナイフまでキレイに研げるのが特長です。
土台には強力マグネットを内蔵。動画のように刃物がピタッと固定されるので、あとは本体をコロコロして順番に研ぐのみ。
一般的な砥石だと少しずつ研ぐ必要がありますが、「KiruTone」なら刃先からアゴまで均一かつ一気に対応できるのも便利なポイントですよ。
荒い→細かいを転がして本格仕上げ
砥石アタッチメントは4種あり、荒い方から順に転がしていけばOK。
切れ味が落ちると潰すように切れるトマトも本来の性能ではスパッとカット。料理の効率はもちろんのこと、味や見た目も向上します。
土台にセットできれば包丁以外の刃物にも対応可能。一般的なシャープナーでは難しいハサミやアウトドアナイフも新品かそれ以上の切れ味が復活できますよ。
選べる3色
本体はアルミ合金性で高級感も十分。カラーもガングレー、メタルシルバー、ローズゴールドの3色あり、いずれもキッチンで映えそうですね。
おトクな先行セールは終了間近でしたので、気になった人は早めにチェックしてみてください。
