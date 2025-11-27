かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。

11月26日（水）の同番組では、名物企画「3人でちょうど5kg太るねん」が放送された。

制限時間内に3人の合計体重をプラス5キロにすることを目指すこの企画。

今回は濱家チームにちゃんぴおんず大崎、ラブレターズ溜口が参戦。山内チームには水田信二、ザブングル加藤が加わり、白熱バトルを繰り広げた。

【映像】かまいたち山内、“戦力外”の先輩芸人に「お前は黙っとけ」ロケ中に大揉めで不穏なムード

第1ステージでは、濱家チームは全国チェーンの餃子店、山内チームは食べ放題が人気の和食レストランに分かれて爆食スタート。

「限界まで食べて次のステージで運動して調整」という作戦を練った山内チームは、焼肉としゃぶしゃぶの食べ放題コースなど計36品を注文。ここで一気に攻めたい山内は「寿司を（全種類）1皿ずつください」と頼むが、水田は「頼みすぎてこっちに回すのはやめてな。食べれんかったら先輩の加藤さんが食べることになる」と心配する。

いざ料理が到着すると「うまい。余裕や」（山内）と、どんどん食べ進めていく3人。開始20分では水田が「ミニまぐろたたき丼」や「おこさまカレー」を追加し一気に追い上げていくと、山内は「戦い方を心得ている」と感心する。

この時点でも満腹度は65％とまだまだ余裕がある水田に対し、山内は満腹度85％。水田が心配した通り、すでに限界寸前なようだ。

そして加藤の満腹度は、なんと「105％」。限界を超えていると言い張るが、山内は「全然食べてないですよ！」と指摘。加藤があまり戦力になっていないことに不満を募らせた。

そんな山内もだんだんと表情が厳しくなり…。すると、加藤は「全然いってへんから」と残された大量の寿司を食べるように促す。山内は「お前は黙っとけ」とドスの利いた声で言い放った。

さらに水田も「マジで食べてない」とダメ出しするが、加藤は「もし体重はかって1人で3kgいってたら？」と反論。「土下座します」と強気で答える水田に対し、後輩2人から集中砲火を浴びた加藤は「その頭を踏みつけるからな！」と怒りを爆発させ、チームに不穏な空気が立ち込めた。