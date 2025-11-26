Snow Man初のポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』日本凱旋開催決定！会場内はSnow Man一色の世界
Snow Man初のポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』が、大阪と東京で凱旋開催されることが決定した。
■ソウル、台北、バンコクと巡ってきたポップアップイベントがついに日本凱旋
2025年夏にソウルからスタートし、台北、バンコクと巡ってきた本ポップアップイベント。イベントのテーマでもあるSnow Manの「真っ白い世界」に、真冬の日本で飛び込むことができる。
会場内では、これまでに開催してきた各地域をイメージして撮影された現地のフォトグラファーによるキービジュアル展示の他に、Snow Manの軌跡を辿る展示やフォトスポットが随所に散りばめられており、どこを観てもSnow Man一色の世界が広がっている。
会場を巡ったあとはオリジナルフレームで撮影のできるフォトブースや、『Snow Man 1st POP-UP』オリジナルグッズの購入も可能。特別な空間と体験をすることができるイベントとなっている。
また、各地域でもシンボルとなっていた巨大雪だるまが大阪と東京にも出現。フォトスポットにもなっているので、ぜひ足を運んでみよう。
各会場の入場については事前予約制。入場申込方法やグッズの販売に関する最新情報はPOP-UP特設サイトで確認しよう。
■イベント情報
『Snow Man 1st POP-UP』
2025年～2026年
12/20（土）～01/18（日）大阪・VS.（グラングリーン大阪内）
※休館：01/01（木）
2026年
01/22（木）～02/22（日）東京・六本木ヒルズアリーナ・ヒルズ カフェ/スペース
■リリース情報
2025.10.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「BOOST」
2025.11.05 ON SALE
ALBUM『音故知新』
■関連リンク
Snow Man 1st POP-UP 特設サイト
https://mentrecording.jp/snowman/snowman_1st_popup/
Snow Man OFFICIAL SITE
https://mentrecording.jp/snowman/
https://starto.jp/s/p/artist/43